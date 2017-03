Großer Schaden im Jugendklub Diebe brachen die Vereinsräume in Bühlau auf. Obwohl die jungen Leute Vorkehrungen getroffen hatten.

Tobias Schewe zeigt, wo die Diebe die Geldkassette des Billardtisches aufgebrochen haben. Auch ein Spielautomat im Bühlauer Jugendklub wurde geknackt. © Rocci Klein

Tobias Schewe war der Erste, der am Mittwochnachmittag den Einbruch bemerkte. Als er Getränkenachschub bringen wollte, stand die Klubtür sperrangelweit offen. Er schaltete schnell und informierte als Erstes Klubchef Toni Bänsch und die Polizei.

In der Nacht zuvor hatten Diebe das Eingangsschloss aufgebrochen und die Räume durchsucht. Sie knackten einen Spielautomaten und die Geldkassette des Billardtisches. Auch das Geld aus der Klubkasse nahmen sie mit. Insgesamt beträgt der finanzielle Schaden rund 200 Euro, schätzt Vorstandsmitglied Tobias Schewe. – Er und die anderen Klubmitglieder sind sauer. Zumal sie Vorkehrungen getroffen haben, ihre Räume zu sichern. An den Fenstern befinden sich massive Gitter, noch vor der Eingangstür gibt es ein extra starkes Tor. Um in die Räume zu gelangen, brauchten die Täter offenbar brachiale Gewalt. Trotzdem bekamen Nachbarn nach bisherigen Erkenntnissen vom Einbruch nichts mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Zerstörungen an der Eingangstür und am Inventar sowie das gestohlene Geld tun den Klubmitgliedern weh. „200 Euro Schaden klingt nicht wirklich viel. Aber finanziell werden wir nun zurückgestoßen,“ sagt Tobias. Dem Verein, der in den letzten Jahren durch Wegzüge Mitglieder verloren hat, fehlen die Einnahmen von Veranstaltungen, wie zum Beispiel den legendären Schaumpartys. Auch die Nikolausparty im Dezember war nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Nun hoffen die Bühlauer auf ihre 90er-Jahre- Party am 22. April – und darauf, wenigstens einen Teil der Verluste ausgleichen zu können (rk)

