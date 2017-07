Großer Schaden bei Brand Ein Carport, zwei Autos und ein Nebengebäude werden in Bischofswerda zerstört. Nicht nur deshalb ein schwerer Schlag für ein Paar, das in wenigen Tagen heiraten möchte.

Die Wracks der beiden verbrannten Autos. Außer dem Carport wurde auch ein Nebengebäude samt Heizungs- und Elektroanlage ein Raub der Flammen. © Rocci Klein

Ein lauter Knall am Freitag kurz nach 2 Uhr ließ die Bewohner eines Einfamilienhauses nahe des Horkaer Teiches in Bischofswerda aufschrecken: Das Nebengebäude ihres Wohnhauses brannte lichterloh. Dort waren unter anderem die Heizungsanlage und die elektrische Installation für das Wohnhaus untergebracht. Das Nebengebäude brannte aus, ebenso die beiden Autos der Familie, die unter dem Carport standen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden bezifferten die Eigentümer gegenüber der Polizei nach ersten Schätzungen auf rund 120 000 Euro.

25 Feuerwehrleute aus Bischofswerda und Geißmannsdorf wurden alarmiert – und sie verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen noch Schlimmeres. Als sie am Unglücksort an der Straße zwischen Bischofswerda und Schmölln eintrafen, stand das Nebengebäude voll in Flammen. Das Dach des benachbarten Schuppens hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen. Unter schwerem Atemschutz sowie mit mehreren Schläuchen wurde der Brand gelöscht. Da die Flammen bereits auf das angrenzende Gebäude übergegriffen hatten, mussten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr ein Teil des Daches abdecken. Durch das Löschwasser entstand dort auch im Inneren ein hoher Schaden, nicht nur am Bauwerk selbst und dessen Ausstattung. Besonders bitter für die Bewohner: In dem Gebäude lagerte ein Großteil der Dekoration für ihre bevorstehende Hochzeitsfeier. Am nächsten Sonnabend möchten sie heiraten.

Das Anwesen, ein ehemaliges Bahnwärterhaus, befindet sich unmittelbar an der Eisenbahnstrecke Bischofswerda – Zittau. Durch die enorme Hitze schmolz ein Teil der Ampelanlage am Bahnübergang. Die Bundespolizei sperrte den Übergang vorübergehend ab, gab ihn aber am Freitag gegen 5.10 Uhr wieder frei für den Verkehr. Ein Test hatte ergeben, dass die Schranken nicht aussetzten und ordnungsgemäß geschlossen werden konnten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, warum das Feuer ausgebrochen ist. Ermittelt werde „in alle Richtungen“, erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup. Bei den Ermittlungen wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang zu anderen Bränden besteht, die es seit Jahresbeginn rund um Bischofswerda gegeben hat. (rk/SZ)

