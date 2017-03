Großer Schaden bei Autounfall Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen. Die Weidaer Straße musste voll gesperrt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei einem Unfall auf der Weidaer Straße fährt ein Ford auf einen Smart. © Sebastian Schultz Bei einem Unfall auf der Weidaer Straße fährt ein Ford auf einen Smart.

An beiden Fahrzeugen entsteht hoher Sachschaden.

An der Weidaer Straße sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei Pkw kollidiert. Eine Smart-Fahrerin war in Richtung Merzdorf unterwegs und wollte in den Garagenkomplex einbiegen. Ein dahinter fahrender Ford krachte dabei auf den Smart. Der Ford-Fahrer blieb offenbar unverletzt.

Die Weidaer Straße war wegen des Unfalls voll gesperrt. (SZ)

