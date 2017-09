Großer Herbstputz im Mariba Das Neustädter Freizeitbad wird fit gemacht für die neue Saison. Bis Sonntag muss alles fertig sein.

Falk Schneider bringt eine Fliesenabdichtung am Boden des Schwimmbeckens auf. Rund acht Quadratmeter müssen erneuert werden. Fotos: © Daniel Schäfer

Die neue Drehtür werden die Gäste wohl am ehesten bemerken, wenn sie das Neustädter Mariba betreten. Die alte Pforte war defekt und Ersatzteile nicht mehr erhältlich, deshalb wurde sie komplett getauscht. Das meiste geschieht allerdings hinter den Kulissen. Da fragen die Besucher schon mal, was in der einwöchigen Schließzeit eigentlich passiert ist, weil sie auf den ersten Blick keine Veränderung erkennen, sagt Geschäftsführer Frank Bergemann. Vor dem Saisonstart in diesem Herbst hatten die Handwerker und Mitarbeiter besonders viel zu tun. Im Keller des Hauses wurden die Rohrleitungen für Wasser und Abwasser komplett erneuert. Die alten Rohre waren rund 20 Jahre alt und dementsprechend verschlissen. Durch die Leitungen fließt die komplette Wasserversorgung des Spaßbades, deshalb können sie nur während einer der jährlichen Schließzeit ausgewechselt werden. Zudem wurden wesentliche Teile der Elektrik erneuert, welche die Saunalandschaft mit Strom versorgt.

Im Außenbereich haben Fachleute eine neue Fußbodenheizung installiert, damit der Weg zur Saunahütte im Winter eisfrei bleibt und keiner ausrutscht. Hinzu kommen die routinemäßige Wartungs- und Revisionsarbeiten: gesprungene Fließen ersetzen, die Schwimmbecken kärchern – und putzen, putzen, putzen. Bis zum Sonntag haben die Mitarbeiter noch Zeit. Um 10 Uhr wird die neue Drehtür aufgeschlossen.

