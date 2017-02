Großer Fußball und keine fertige Arena Lok Leipzig kommt nach Schiebock, Bayern oder Dortmund könnten folgen. – BFV und Stadt ringen um die Spielstätte.

Blick in den teilsanierten Wesenitzsportpark. In dem Bereich ein tolles Stadion, aber drumherum fehlt es noch an so ziemlich allem. Für ein Fußballspiel wie gegen Lok Leipzig im Pokal fehlt zum Beispiel der Sicherheitszaun am Gästeblock. Der Gästeblock liegt am unteren Bildrand, ist hier nicht sichtbar. © Steffen Unger

M an soll ja träumen. In Bischofswerda kann man das gerade gut – sich nämlich vorstellen, wie es wäre, wenn Bischofswerda in der nächsten Saison nicht Sachsenpokal spielt, sondern nach 1992 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte startberechtigt ist für den DFB-Pokal. Dann besteht die Chance, gegen München, Dortmund oder RB Leipzig ausgelost zu werden, dass Müller, Robben, Reus oder Götze anreisen. „Ein realistisches Szenario“, sagen BFV-Präsident Jürgen Neumann und Sportdirektor Steffen Schmidt.

Sportlich ist der Weg nicht mehr weit. Er führt für Bischofswerda am 26. März im Sachsen-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig. Das Schiebocker Oberligateam hat gegen den Regionalligisten Heimrecht. Im zweiten Halbfinale spielen der Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau. Im Idealfall zieht Schiebock in ein Finale gegen Chemnitz ein. Es wäre dann egal, ob man gewinnt oder verliert. Chemnitz müsste nur Platz eins bis vier in der dritten Liga belegen, wäre so automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Der BFV als Pokal-Final-Teilnehmer auch. Soweit so gut. Schlecht nur: Gerade stellt sich einmal mehr heraus, dass Bischofswerda an der Kampfbahn und im Wesenitzsportpark (WSP) zwar zwei Naturrasenplätze hat und dazu ein Kunstrasengeläuf in Süd. Aber es gibt kein Stadion, das alle Voraussetzungen für höherklassige bzw. die als Risikospiele eingestuften Partien erfüllt.

Unklare Situation

Der Mangel stellt sich bei der Vorbereitung des Sachsen-Pokal-Halfinales soeben wieder heraus. Nach übereinstimmenden Aussagen von Vereinsführung und Rathaus laufen Gespräche zur Vorbereitung der Partie seit Mitte Dezember. Trotzdem ist noch nicht klar, ob die Begegnung auch wirklich in Bischofswerda ausgetragen werden wird. Der Aufwand, ein Stadion dafür herzurichten, ist immens. Leipzig hat davon offenbar Wind bekommen. Auf der Internetseite von Lok steht gestern zwar „Am 26. März geht es nach Bischofswerda.“ Nach noch nicht bestätigten SZ-Informationen gibt es aber auch ein Angebot der Leipziger, den Schiebocker ihr Heimrecht gegen eine nicht unbedeutende Summe abzukaufen. „Manchmal könnte man verzweifeln, so wie es läuft. Aber wir tun alles, damit wir hier spielen. Das sind wir den Fans, den Sponsoren, uns selber und allen hier schuldig. Heimrecht mit den eigenen Leuten im Rücken erhöht die Chancen auf Sieg“, sagt Steffen Schmidt. Eine Fernsehübertragung im Dritten sei geplant.

In den meisten Fällen spielt der BFV an der Kampfbahn. Das Sicherheitsspiel gegen Lok jedoch soll laut Verein und Stadt im WSP ausgetragen werden. Die Kampfbahn hat nur rund 1 500 Plätze. Allein aus Leipzig sind aber wohl 2 000 Gäste avisiert. Auch die Polizei habe deswegen den Wesenitzsportpark für die Austragung empfohlen, heißt es beim Verein. Die Polizeidirektion Görlitz bzw. das Revier Bautzen äußern sich dazu später, hieß es auf Anfrage.

Wesenitzsportpark verfügt über Gästeblock

Der Sportpark ist deutlich größer. Hier gibt es seit dem Bau des Stadions zu DDR-Fußball-Hochzeiten außerdem einen großen nutzbaren Gästeblock mit separatem Zugang und eigenen WC-Anlagen. Darüber hinaus fehlt es aber auch hier an vielem, weil der Stadionausbau noch nicht beendet werden konnte. Die Umkleiden hinterm alten Spielertunnel sind nicht mehr nutzbar, es geht in die nahe Turnhalle. Die Beschallung muss der BFV für das Spiel nachrüsten lassen. Für die bei solchen Spielen übliche Betreuung Hunderter VIPs werden Räume aufgemotzt, wahrscheinlich im verfallenen Sporthotel. Vor allem aber fehlt ein Sicherheitszaun zwischen Gästeblock und Spielfeld. Der alte ist mit der jüngsten Teil-Stadionsanierung vor zwei Jahren abgerissen worden. Der BFV hat nun vor, für rund 2 500 Euro einen mobile Anlage zu mieten, sagte Präsident Neumann. Das allein schon ist ein Kraftakt. Dazu kommt die offene Frage, wie Arbeiter, die den Sicherheitszaun aufbauen, ins Stadion kommen, ob sie mit schwerer Technik und Zaun auf die Tartanbahn dürfen und wenn ja unter welchen Bedingungen. In einem Vertrag sichert sich die Stadt gegen Schäden am Stadion ab, insbesondere an der neuen Laufbahn. Das Gros der Kosten für das Spiel liegt beim Verein. Die Haftung ausschließlich. Zähneknirschend habe er unterschrieben, so Präsident Neumann.

Das Rathaus tut nach eigenem Ermessen genug. Man habe mit dem ehemaligen Rathausmitarbeiter Joachim Clemens sogar einen ehrenamtlichen Koordinator zur Vorbereitung des Spiels eingesetzt. Sämtliche verantwortliche Mitarbeiter vom Team Ordnung und Sicherheit, vom Bauamt und aus der Stabsstelle des OB seien involviert. Versprochen sind von der Stadt Bauhofleistungen. Und die kommen auch, sagte Sprecher Sascha Hache auf Nachfrage. OB Holm Große lies aus dem Urlaub wissen: Unbedingte Stadtlinie sei, dass die Partie in Bischofswerda gespielt wird: „Wir tun alles, damit das Spiel sicher für die Bürger und rechtssicher unter Berücksichtigung der Werterhaltung städtischen Eigentums stattfinden kann.“ Dem BFV einen Vertrag vorzulegen, sei nicht böswillig. Die Stadt sei Bereitsteller, der Verein Veranstalter. „Deswegen muss der Verein die Haftung übernehmen“, so Große.

