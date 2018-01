Großer Erfolg für Löbauer Modellschau 11 000 Besucher haben die Ausstellung gesehen. Am Sonntag sind sogar die Parkplätze überfüllt gewesen.

Die Modell- Blechbahnen in der Spur S auf der Anlage von Hagen von Ortloff waren für Groß und Klein ein Besuchermagnet. © Bernd Gärtner

Löbau. Als vollen Erfolg wertete Messe-Organisator Roland Skupin vom Görlitzer Modelleisenbahnverein die 16. Modellbahnausstellung, die am vergangenen Wochenende in der Messehalle Löbau stattgefunden hatte. An den drei Tagen kamen rund 11 000 Besucher in den Messepark, die die Anlagen der rund 100 Aussteller bestaunten.

Am Sonntag waren alle Parkmöglichkeiten rund um die Messe in Löbau ausgebucht, teilt der Veranstalter in seiner Bilanz mit. Zum dritten Mal nach 2014 und 2016 fand die Ausstellung jetzt in der Löbauer Messehalle statt. Der Görlitzer Verein hatte in Görlitz selbst keine entsprechenden Räume für die Ausstellung mehr gefunden und ist deshalb in die Stadt am Berge ausgewichen.

Ursprünglich hatten die Platten der Modelleisenbahner in der Görlitzer Stadthalle gestanden, nach deren Schließung dann im Rosenhof. Mit der nunmehr 16. Ausstellung verabschiedet sich Roland Skupin nun endgültig als Organisationschef. Er habe das zwar auch schon in den vergangenen Jahren mehrfach gesagt, aber nun sei wirklich Schluss. Die nächste Ausstellung des Görlitzer Vereins soll im Jahr 2020 stattfinden. (SZ)

