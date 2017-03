Großer Empfang für Bob-Weltmeister

Ehre, wem Ehre gebührt: Pirna will in der kommenden Woche den Bob-Weltmeister Francesco Friedrich und seinen Anschieber Thorsten Margis vom SC Oberbärenburg gebührend empfangen, denn der Ausnahmeathlet hat seine bislang erfolgreichste Saison hingelegt. Zum vierten Mal in Folge und damit als erste Deutsche überhaupt erkämpften sich Friedrich und Margis den Weltmeistertitel im Zweierbob. Als ob das nicht schon toll genug wäre, holten sie auch noch den Titel im Viererbob. Auch im südkoreanischen Pyeongchang blieb das Team auf der Erfolgsspur: Friedrich und Margis sicherten sich die Kristallkugel für den Gesamtweltcup – und setzten so schon einmal ein deutliches Signal für Olympia im kommenden Jahr. Der Empfang für die erfolgreichen Bob-Piloten steigt am 29. März auf der Kleinkunstbühne Q 24 in Pirna. Mit von der Partie sind die Viererbob-Kollegen Candy Bauer und Martin Grothkopp. Unterstützt wird der Empfang vom Kreissportbund. Los geht es 18 Uhr, alle Interessierten und Sportbegeisterten sind herzlich eingeladen. (SZ/mö)

