Großer Drogenfund mitten in Riesa Ein wachsamer Hausmeister stößt auf verstecktes Crystal im Wert von mehreren Tausend Euro. Und einen Tatverdächtigen gibt es auch schon.

Über diesen Hausmeister wird sich ein Drogendealer aber mächtig ärgern: Der 36-Jährige hatte am Dienstagvormittag an der Bahnhofstraße den Rasen gemäht. Dabei ging er offenbar sehr gründlich vor – denn er stieß unter einem Strauch Efeu auf einen Müllsack. Darin war eine kleine Geldkassette eingepackt. Die hatte jemand versteckt – nur nicht gut genug. Da dem Hausmeister die Sache verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei. Die Beamten öffneten die Geldkassette und fanden darin nicht nur eine Feinwaage und einige Cliptütchen – sondern auch 120 Gramm Crystal. Ein komplettes Drogendepot.

Und das war schon eines der größeren Sorte: Bei einem Straßenverkaufswert von 35 Euro pro Gramm hätte die Menge mehr als 4 000 Euro eingebracht. Nun bringt das Crystal dem mutmaßlichen Dealer etwas ganz anderes ein. Denn die Beamten überließen nichts dem Zufall. Sie legten sich in der Umgebung auf die Lauer und warteten auf den Besitzer der Drogen. Einige Zeit später zahlte sich ihre Geduld aus: Gegen 12.40 Uhr tauchte ein junger Mann auf, der schnurstracks zum nunmehr leeren Versteck lief und anfing zu suchen. Die Polizisten beendeten das aussichtslose Unterfangen und stellten den 26-Jährigen zur Rede. Auf die Frage, ob er etwas verloren habe, antwortete der Riesaer: Ja – aber was, gehe die Polizei nichts an. Das sahen die Beamten anders und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. (SZ)

