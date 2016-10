Großer Bahnhof für die Wirtschaft Für den Unternehmerempfang im Berggasthof Butterberg wurden rund 300 Einladungen verschickt. Die Stadt will den Firmen damit auch für ihre Unterstützung danken.

© Regina Berger

Die Stadt Bischofswerda will mehr Jobs, mehr Einnahmen, mehr Wohlstand. Weil dafür vieles von der ortsansässigen Wirtschaft abhängt, wird ihren Vertretern am 25. November auf dem Butterberg der rote Teppich ausgerollt.

Für den Unternehmerempfang im Berggasthof sind aus dem Büro von OB Holm Große rund 300 Einladungen an Unternehmer verschickt worden. Mit den Rückmeldungen wird bis Anfang November gerechnet. „Für ihr Engagement möchten wir den Bischofswerdaer Unternehmern persönlich danken und freuen uns, sie einzuladen“, so der OB. Die Stadt danke für das Schaffen von Arbeitsplätzen und andere Beiträge, wie etwa die Vereinsförderung, die maßgeblich zu mehr Lebensqualität beitrage. An den Kosten des Abends beteiligen sich die Eingeladenen. Auf dem Butterberg dabei ist der Leiter der Agentur für Arbeit Bautzen. Er ist auch der Hauptredner des Abends zum Thema „Der Arbeitsmarkt in Bischofswerda: Fakten und Entwicklung“. Gäste und Mitveranstalter sind die Handwerkskammer Dresden mit ihrem Hauptgeschäftsführer und die IHK mit ihrer Bautzener Geschäftsstellenleiterin.

Die Stadt Bischofswerda richtet den Unternehmerempfang seit mehreren Jahren aus. Den ersten gab es noch unter Ex-OB Andreas Erler (CDU).

