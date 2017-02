Großer Bahnhof in Sebnitz Die Seidenblumenstadt hat nun einen Nationalparkbahnhof. Und der hat noch Potenzial.

Die beiden Nationalparkchefs Pavel Benda und Dietrich Butter, das Sebnitzer Blumenmädchen Vanessa Blume, Oberbürgermeister Mike Ruckh und Landrat Michael Geisler (v.l.n.r.) haben am Freitag den Nationalparkbahnhof eingeweiht. © Steffen Unger

Bad Schandau hatte den ersten Nationalparkbahnhof. Jetzt wurde der zweite seiner Art in Sebnitz eingeweiht. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) bezeichnete ihn deshalb als Nationalparkbahnhof 2.0. Weitere könnten folgen. Ruckh sieht entlang der Strecke der gesamten Nationalparkbahn, der U28, noch Potenzial.

Der Bahnhof Sebnitz wurde aber nicht einfach nur umbenannt. Die Fahrgäste werden im Gebäude jetzt auf den Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz eingestimmt. Im oberen Bereich des Lichthofes wurde ein Panorama mit typischen Objekten des Nationalparks gestaltet. Die Darstellung ist angelehnt an einen Blick, der sich dem Besucher von Hinterhermsdorf aus bietet. Dieses Panorama soll Besucher faszinieren und dazu anregen, auch im Bahnhof etwas länger zu verweilen. Dass der überhaupt noch existiert und nun auch noch so umgestaltet werden konnte, habe vor Jahren keiner ahnen können, so Ruckh. Es habe die Frage im Raum gestanden, ob der Bahnhof überhaupt noch eine Berechtigung hat und ob er weiter an einer intakten Strecke liegen wird.

Mit dem Kauf des Gebäudes habe die Stadt den ersten Schritt getan, sei sozusagen in Vorleistung gegangen. Dass man nun so weit gekommen sei, sei ein Gemeinschaftswerk vieler, die sich über Jahrzehnte um den Bahnhof und die Bahnstrecke bemüht haben, sagte Landrat Michael Geisler (CDU). „Obwohl wir eine sehr gute Entwicklung genommen haben, müssen wir noch an vielen Stellen kämpfen, in Sebnitz und in der Nationalparkregion.“ Für Einwohner und Gäste sei es wichtig, dass sie so etwas sehen. Das seien Leuchttürme.

Doch auch an solchen Bauwerken gibt es immer noch etwas zu verbessern. Nationalparkchef Dietrich Butter versicherte, dass die Nationalparkverwaltung auch künftig daran arbeite, die sanfte Mobilität voranzubringen. Und speziell auf Sebnitz bezogen sieht er da noch Chancen in der Verbindung von Bus und Bahn.

So wäre es aus seiner Sicht wichtig, dass vom Bahnhof aus auch direkt ein Bus nach Hinterhermsdorf fährt. Außerdem gab er die Anregung, den Bahnhof weiter zu beleben und auch die Öffnungszeiten zu verlängern. Denn am späten Nachmittag stehen Fahrgäste hier vor verschlossenen Türen. Der Nationalparkchef sicherte zu, weiter gemeinsam daran zu arbeiten. Nicht zuletzt auch, damit das Fahrtziel Natur auch tatsächlich in Fahrt bleibt. Weitere Projekte wolle man da noch besprechen, so der Nationalparkchef.

