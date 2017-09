Großer Bahnhof in Görlitz Das Gebäude ist 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass bekamen die Besucher am Sonnabend viel geboten.

Blick in die Bahnhofshalle. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bahnhofsgebäudes in Görlitz hat die Deutsche Bahn (DB) mit ihren Partnern, Vereinen und der Stadt Görlitz am Sonnabend ein Fest veranstaltet. Ab 10 Uhr warteten rund um das und im Bahnhofsgebäude Aktionen auf die Besucher. So konnten sie sich eine Fahrzeugausstellung der Länderbahn Odeg, den ostsächsischen Eisenbahnfreunden aus Löbau und Bombardier Transportation anschauen und an einer der Führungen im ehemaligen Gepäcktunnel teilnehmen.

Höhepunkte sind laut Veranstalter unter anderem eine Buchlesung der Görlitzer Krimibuchautorin Eveline Schulze, ein musikalischer, kulinarischer sowie historischer Rückblick des Vereins Ideenfluss auf die Bahnhofs- und Eisenbahngeschichte, mit einer Ausstellung des Schlesischen Museums „Achtung, Zug!“ im Saal „Gleis 1“ und eine Fotoausstellung des Künstlers Thomas Bartels aus Annaberg mit handgezeichneten Eisenbahnmotiven gewesen.

Zudem konnten sich Interessierte an diesem Tag zum Stadtentwicklungsprojekt „Brautwiesenbogen“ am Stand der Stadt Görlitz informieren. Präsentationsstände von Eisenbahnunternehmen und Bundespolizei sowie musikalische Unterhaltung rundeten das Programm bis 17 Uhr ab. (SZ)

