Großer Bahnhof für Uwe Hänchen Schauspieler Gojko Mitic ist am Freitag in Dresden dabei, wenn der Leiter der Bischofswerdaer Spielgemeinschaft den Bundesverdienstorden bekommt.

Das lässt sich Gojko Mitic nicht entgehen: Er ist dabei, wenn Uwe Hänchen von der Spielgemeinschaft Bischofswerda hoch geehrt wird. © dpa/Bernd Settnik

Das lässt sich der in der DDR bekannt gewordene Hauptdarsteller historischer und fiktiver Indianerpersönlichkeiten nicht nehmen: Gojko Mitic ist am Freitagnachmittag in Dresden dabei, wenn Uwe Hänchen, der Leiter der Bischofswerdaer Spielgemeinschaft, den Bundesverdienstorden bekommt. Ministerpräsident Stanislaw Tillich überreicht dort die Auszeichnung.

Uwe Hänchen bringt seit über zwanzig Jahren jeden Sommer mit Kindern und Jugendlichen ein Karl-May-Stück auf die Bühne. Tausende sehen das jedes Mal. Ausgezeichnet wird der Spielleiter jetzt für sein ehrenamtliches Engagement mit langem Atem. Dass er geehrt wird, hatte sich schon herumgesprochen. Am Mittwoch bestätigte es die Sächsische Staatskanzlei. „Der von ihm geleitete Spielkreis bietet die Begegnung mit Literatur, humanistischen Idealen und prägt fürs Leben. Dank seines Wirkens ist in der ostsächsischen Region eine erlebbare Kultur mit- und füreinander entstanden“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Spielgemeinschaft Bischofswerda ist die kleinste Karl-May-Bühne Deutschlands mit den jüngsten Darstellern und Gojko Mitic der Namensgeber. Mehrfach weilte der Schauspieler in Bischofswerda. Neben Gojko Mitic begleiten die Familie und Mitglieder des Vereins Uwe Hänchen zur Auszeichnungsfeier, insgesamt ein stolzer Tross aus zwölf Leuten. Wie die Staatskanzlei mitteilt, wird dort auch der frühere Bürgermeister von Marienberg, Thomas Wittig, geehrt.

Zuletzt hatte Sachsens Ministerpräsident im November 13 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Freistaat den Bundesverdienstorden überreicht. Nur wenige aus der Region wurde dies zuletzt zuteil. Unter anderem bekam Äbtissin Benedicta Waurick des Klosters St. Marienstern 2001 den Orden. Matthias Netwall aus Lauterbach trägt ihn seit 2016. (SZ/ass)

