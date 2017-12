Gut zu wissen Großer Bahnhof für neue Bushaltestelle In Boxdorf soll es in Richtung Wilder Mann künftig für alle Linien einen gemeinsamen Stopp geben. Noch sind es zwei. Gebaut wird auch in der Gegenrichtung.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (2.v.l.) übergab gestern persönlich den Fördermittelbescheid für den Neubau des Busstopps in Boxdorf an Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (2.v.r.). Auch Landtagspräsident Matthias Rößler, zu dessen Wahlkreis Moritzburg gehört, war mit vor Ort (re.). © Norbert Millauer

Boxdorf. Dass Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) gemeinsam in ihrem Wahlkreis unterwegs sind, kommt so oft nicht vor. Am Mittwoch früh war solch ein Termin. Bei nasskaltem Schmuddelwetter in Boxdorf. Direkt an der vielbefahrenen Dresdner Straße.

Einzuweihen gab es dort noch nichts. Doch der Minister wollte es sich nicht nehmen lassen, seiner Heimatgemeinde selbst den Fördermittelbescheid für die Realisierung eines schon lange geforderten Vorhabens zu überbringen – der Neuordnung der Bushaltestellen in Boxdorf. Zumindest das erste Projekt soll nun mit den 90 000 Euro Fördergeldern und dem 30 000 Euro Eigenanteil der Gemeinde Moritzburg im kommenden Jahr umgesetzt werden. Genau dort in Höhe des Friseurgeschäfts und des Parkplatzes, wo gestern die Übergabe des Bescheids stattfand.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sei das übrigens nicht, erwiderte Martin Dulig auf eine entsprechende Bemerkung von Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos). Schließlich sei das ja unser aller Geld. Bereitgestellt wird es aus dem im Haushalt des Freistaats geschnürten 800 Millionen Euro schweren Programm „Brücken in die Zukunft“.

Mit diesem werden sachsenweit die unterschiedlichsten Vorhaben gefördert, die von den Kommunen ausgewählt und zur Bestätigung eingereicht wurden. In Boxdorf soll damit nun der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verbessert werden. Der, so der Minister, habe sich in den vergangenen Jahren in Sachsen gut entwickelt. Allerdings habe es auch große Unsicherheit gegeben, wie der Bund künftig das Geld verteilt. „Jetzt haben wir bis 2027 Sicherheit.“ Ein zentrales Thema des ÖPNV, so Martin Dulig, ist die bessere Verknüpfung bestehender Angebote.

In Boxdorf sollen im nächsten Jahr nun zwei Haltestellen zu einer vereinigt und so das Angebot für die Nutzer verbessert werden. Das von der Gemeinde für den Ortsteil beschlossene ÖPNV-Konzept sieht vor, dass an der neuen Haltestelle künftig alle Busse halten, die über den Boxdorfer Berg in Richtung Dresden fahren. Derzeit gibt es für diese Linien noch zwei Haltestellen – eine in der Schulstraße und eine vor der Sparkasse in der Dresdner Straße. Die Neue befindet sich künftig ein paar Meter weiter in Richtung Dresden. In den vergangenen Monaten waren noch einmal Umplanungen notwendig geworden, weil die Dresdner Verkehrsbetriebe eine Doppelhaltestelle fordern, um die Umsteigemöglichkeiten zu verbessern. In der Gegenrichtung gibt es diese schon lange.

Mit den geplanten 120 000 Euro werden nun beide Haltestellen komplett erneuert. Um gleichzeitig die Verkehrssicherheit zu erhöhen – die Busse werden von vielen Schülern der Kurfürst-Moritz-Schule genutzt –, wird die Ampelanlage verlegt und zudem noch eine Querungshilfe gebaut. Die neue Ampel wird sich unmittelbar vor der Einmündung der Schulstraße und damit direkt neben den Haltestellen befinden. Dank eines neuen Steuergerätes werden an dieser dann auch die Anforderungen an die Barrierefreiheit vollständig erfüllt.

Damit Schüler und andere Fußgänger künftig auch in der Schulstraße sicherer unterwegs sind, gehört zu den Planungen außerdem noch ein Fußgängerüberweg, etwa in Höhe der Einfahrt des Eiscafés.

Durch die Umplanung zur Doppelhaltestelle gab es allerdings ein Problem. Der Parkplatz kann künftig statt der jetzt getrennten Ein- und Ausfahrt nur noch eine Anbindung an die Dresdner Straße haben. Er muss daher komplett neu gestaltet werden. Wie der Bürgermeister gestern auf SZ-Nachfrage sagte, sei aber auch das inzwischen mit dem Eigentümer des Grundstücks, der Sparkasse Meißen, geregelt.

Etwas wollte Jörg Hänisch aber noch an die beiden hochrangigen Landesvertreter loswerden. „Brücken in die Zukunft ist eine prima Sache. Für die Verwaltungen aber mit sehr viel Arbeit verbunden.“ Wenn bei künftigen Programmen die Bürokratie etwas verringert werden würde, „könnten wir noch schneller Brücken bauen“.

