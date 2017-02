Großer Bahnhof für 100-Jährige Mit einem großen Blumenstrauß gratulierte Großröhrsdorfs Bürgermeisterin Kerstin Ternes am Sonntagvormittag der Jubilarin Else Zumpe.

Sie alle sind am Sonntag zu Else Zumpe gekommen, um ihr im Pflegeheim Pro Seniore zum 100. Geburtstag zu gratulieren (v. l.): Heimleiterin Susann Glücklich, Petra Klarich, die Wohnbereichsleiterin, Sohn Dietmar Zumpe und seine Frau Birgitt sowie Bürgermeisterin Kerstin Ternes. © Jonny Linke

Mit einem großen Blumenstrauß gratulierte Großröhrsdorfs Bürgermeisterin Kerstin Ternes am Sonntagvormittag der Jubilarin Else Zumpe zum 100. Geburtstag. Den feierte sie im Seniorenheim Pro Seniore in Großröhrsdorf. Um mit ihr anzustoßen und zu feiern waren auch ihr Sohn Dietmar Zumpe mit seiner Frau Birgitt zur Jubilarin gekommen. Else Zumpe hat bis zum Ruhestand ihr Leben lang körperlich hart gearbeitet – bis 1939 in der Landwirtschaft. Dann wechselte sie in den Forst und später ins Kieswerk Ottendorf. Sie habe nie gejammert, berichten die Angehörigen, sondern sich gekümmert und sei ein fröhlicher herzensguter Mensch. (jl)

zur Startseite