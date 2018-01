Fußball Großer Aufwand und wenig Ertrag Der FV Gröditz 1911 spielt gegen Schlieben ansehnlich, kommt aber nur zu einem 1:1. Coswig verliert gegen Rotation Dresden.

Kurz vor dem Abpfiff traf Martin Bächler (vorn) zum 1:1-Ausgleich gegen Schlieben. © privat

Elsterwerda. Nach der knappen Niederlage gegen Landesligist BSG Stahl Riesa (0:1) musste sich der FV Gröditz 1911 im zweiten Vorbereitungsspiel mit einem 1:1 (0:0) gegen den TSV 1878 Schlieben. Der Zweite der Landesklasse Mitte ging nach 70 Minuten durch Tim Meusel in Führung. Kurz vor Spielende sorgte Martin Bächler mit einem Freistoß für den Ausgleich (89.). „Es war ein gutes Spiel von der gesamten Mannschaft, die aber gegen defensiv ausgerichtete Gegner lernen muss, Tore zu schießen. Ansonsten reicht es trotz gefühltem einhundertprozentigen Ballbesitz nicht zu drei Punkten“, resümierte FV-Coach Rico Kaiser.

Auf dem Kunstrasenplatz in Elsterwerda verzeichneten die Gröditzer viel mehr Ballbesitz, aber Schlieben stand kompakt und machte die Räume eng. Nach dem Wechsel stellte Kaiser taktisch um, „so dass wir zentral in der gegnerischen Hälfte mehr Räume bekamen“. Allerdings waren die Schliebener bei hohen Bällen überlegen und stellten schließlich mit dem 1:0 den Spielverlauf praktisch auf den Kopf. Die Gröditzer blieben aber am Drücker und verdienten sich das Remis redlich.

Keeper sind zusammen 109 Jahre alt

Der Coswiger FV musste im ersten Vorbereitungsspiel gegen den TSV Rotation Dresden eine 1:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Vier Minuten vor dem Abpfiff erzielte Sebastian Malucha den Siegtreffer für den Tabellen-Zweiten der Stadtoberliga. Zuvor hatte Rico Vassmers die Gäste in Führung gebracht (52.), Ricardo Schmidt gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (66.).

Einige Zuschauer dachten zunächst, dass es eine Partie zweier Ü50-Mannschaften sei. Das Tor der Coswiger hütete mit Harald Westphal ein 55-Jähriger. Doch auch sein Gegenüber Christian Ebert stand ihm nur wenig nach. Der Ex-Co-Trainer der Coswiger zählt auch schon 54 Lenze. „Bei uns hilft halt jeder aus“, so Gäste-Trainer Stefan Zock schmunzelnd. Und Ebert, etatmäßiger Keeper der Ü50-Truppe bei Rotation, setzte dann noch einen drauf: „Das Torwartspiel verlernt man nie. Solange die Knochen halten, ist das kein Problem.“

