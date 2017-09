Großer Aufwand für schwere Last Eine Behelfsbrücke über die Schwarze Elster ermöglichte jetzt einen 315-Tonnen-Transport. Das passiert noch häufiger.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Behelfsbrücke steht. Mit Hilfe von 1 300 PS wird der 315-Tonner über die Schwarze Elster bugsiert. Eine logistische Herausforderung. © Jonny Linke Die Behelfsbrücke steht. Mit Hilfe von 1 300 PS wird der 315-Tonner über die Schwarze Elster bugsiert. Eine logistische Herausforderung.

Ein Segment wird über die Brücke in Wiesa verlegt.

Zentimetersache – das Einpassen der Segmente.

Die Turbine – fast so groß wie ein Haus.

Die Elsterbrücke in Wiesa ist marode. Im jüngsten Bauausschuss wurden erstmals Sanierungspläne vorgestellt, deren Realisierung aber noch auf sich warten lassen wird. Beinahe gleichzeitig passierte ein Transporter mit 315 Tonnen Gesamtgewicht das Bauwerk. Wie ist das möglich? Ganz einfach: mit viel Aufwand.

Aber alles nacheinander: Im Görlitzer Siemenswerk werden derzeit Gasturbinen gebaut, die in den Hafen nach Dresden müssen. Von dort geht es nach Hamburg und danach Orlando (USA). 24 Stück wurden von dort aus geordert, eine hat das Transportunternehmen bereits abgeliefert. Eine Turbine ist 6,20 Meter hoch und genau so breit. Das allein macht den Transport schon schwierig genug. Transportbegleiter Franco Toscano:. „Wegen den teilweise zu niedrigen Autobahnbrücken und der S-100-Baustelle in Panschwitz-Kuckau bringen wir die Gerätschaft nun über Wiesa nach Königsbrück, um von dort nach Dresden kommen.“ Der 49-jährige hatte sich schon vor der Abfahrt zusammen mit den beiden Lkw-Fahrern ein Bild von der Lage in Wiesa gemacht. „Der Transport wiegt ungefähr 315 Tonnen, wird 52 Meter lang sein und hat 20 Achsen. Hier in Wiesa wird eine der Schlüsselstellen des Transportes werden.“

Schwere Last besser verteilt

Denn die Elsterbrücke ist für diese Lasten nie und nimmer ausgelegt. Das so schon sanierungsfällige Objekt muss also aufwendig mit einer Behelfsbrücke gesichert werden. Verantwortlich für den Aufbau ist die junge Truppe um Christian Jahn vom Kranunternehmen Kunze aus Radeberg. Der 29-Jährige war mit seinem Trupp schon vier Stunden vor dem Transporter in Wiesa zugange. „Wir bauen hier eine stählerne Behelfsbrücke über die eigentliche Fahrbahn. Somit wird die schwere Last besser verteilt und die Statik der Brücke nicht voll beansprucht“, so Christian Jahn.

Mit einem 200-Tonnen-Kran hoben die Mitarbeiter die verschiedenen Segmente an ihren Bestimmungsort. „Die größeren Brückensegmente sind elf Tonnen schwer, die kleineren immer noch rund drei Tonnen. Dabei ist es extrem wichtig, dass die Brücke zentimetergenau auf der Fahrbahn platziert wird“, sagte der Aufbauleiter. Knapp drei Stunden bauten die Mitarbeiter der Kranfirma die Segmente aneinander und sicherten sie mit schweren Bolzen. „Die Brücke ist zunächst nach oben gebogen. Erst mit der Last des Gespanns wird sie durchgedrückt und das Gewicht so perfekt verteilt“, sagte Christian Jahn.

Mit Begleitung der Polizei

Verantwortlich für den Transport ist die Spedition Bender. Sie hatte jetzt auch die Brückenteile nach Wiesa geliefert. „Wir standen mit dem Lkw auf dem Rastplatz Oberlausitz und wollten uns gegen 22 Uhr auf den Weg nach Wiesa machen“, sagte Franco Toscano. Stattfinden sollte dieser Mega-Transport in Begleitung der Polizei. Auch ein Voraus-Team sei dabei, welches Ampeln und Schilder entfernt und Strom und Telefonleitungen hochhängt. Nachdem der Transport die jeweiligen Stellen passiert hat, werde alles zurückgebaut.

Gegen 0 Uhr war der 315-Tonnen-Transport schließlich in Wiesa. „Wir pumpen jetzt das Fahrzeug hydraulisch hoch, sodass wir genug Bodenfreiheit haben, um über die Behelfsbrücke zu kommen“, hieß es. Für Begleiter Franco Toscano einer der heikelsten Momente. Das Gespann, welches von einem 650-PS-Lkw gezogen und von einem baugleichen geschoben wird, muss exakt auf die Brücke zufahren, um diese ohne Schaden überwinden zu können. Spielraum rechts und links bleibt nicht viel. Doch die Fahrer sind geschult. „Wir bugsieren täglich solche Größen, sind super ausgebildet und haben schon viele Engstellen durchfahren. Die in Wiesa schaffen wir natürlich auch“, sagten sie.

Schon während des Brückenaufbaus gab es einige Zuschauer im Ortsteil, welche das Ungetüm auch nachts hautnah erleben wollten. Zum Beispiel Klaus Naroweck: „Der Brückenaufbau allein ist schon extrem spannend. Die ganze Technik, die verwendet wird, fasziniert mich. Die Leute, die hier arbeiten, verstehen ihr Handwerk sehr gut“, meinte der 69-Jährige. Nachdem sich der Transport über die Brücke, vorbei an den Zuschauern, sein Weg ins Stadtzentrum von Kamenz gebahnt hatte, ging es weiter nach Königsbrück. Franco Tascano: „Wir werden dort bis morgen Abend warten. Anschließend fahren wir in der nächsten Nacht in den Hafen nach Dresden.“

Für Christian Jahn und sein Team war nach der Brückenüberquerung erneut Arbeit angesagt. In der Nacht bauten die engagierten Mitarbeiter das gesamte Brückenkonstrukt wieder ab. Am nächsten Morgen war von dem ganzen Treiben nichts mehr zu sehen. Bis die nächste der noch 22 Turbinen hier durch muss ...

zur Startseite