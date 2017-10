Großer Ansturm bei Judoverein 120 Kinder und ihre Eltern schauten bei Tag der offenen Tür des Yorokobi e.V. vorbei.

Auch Steffen Klemt (r.) und der 9-jährige Maxim vom Judosportclub Großenhain kamen gern nach Radebeul. Hier üben sie gerade Bodenrandori. © Norbert Millauer

Der Tag der offenen Tür beim neuen Radebeuler Judoverein Yorokobi erfreute sich am Sonnabend großer Beliebtheit. 90 Kinder aus acht befreundeten Vereinen in Pirna, Riesa, Dresden, Döbeln und Großenhain kamen in der Turnhalle der Grundschule Niederlößnitz vorbei. Außerdem nutzten 30 Kinder, die bisher noch nichts mit dem Sport zu tun hatten die Gelegenheit, um einmal hineinzuschnuppern. Auf dem Programm stand u.a. eine Judo-Safari mit Wettbewerben wie Athletiktests, Sumoringen und einem Judo-Kreuzworträtsel. Der Verein existiert seit dem 31. Juli und hat aktuell 30 Mitglieder. Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass auch Jugendliche mit Handicap willkommen sind.

