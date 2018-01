Großer Ansturm auf beliebten Hochzeitstermin Heiraten werden am 18. 8. 18 viele Paare in der Region. Die Standesämter sind ausgebucht – zumindest fast.

Wer sich am 18.8.2018 im Waldheimer Standesamt trauen lassen möchte, hat Glück: Es gibt noch freie Termine für dieses besondere Datum. Anderes sieht es auf den Burgen Kriebstein und Mildenstein aus. Dort sind die Kapazitäten erschöpft. © André Braun

Waldheim/ Leisnig/ Roßwein. Die einen wollen ein magisches Datum, welches ihnen Glück bringen soll, die anderen eine Erinnerungsstütze für kommende Hochzeitstage. Den Bund fürs Leben an einem prägnanten Datum zu schließen, war bei Brautleuten schon immer sehr beliebt. Das Jahr 2018 bietet dafür nur einen Tag, den 18.8.18.

Kein Wunder, dass dieser Termin sehr begehrt ist. Auf den Burgen Kriebstein und Mildenstein ist der Tag schon ausgebucht. Und auch die Standesämter in Leisnig und Roßwein sind an diesem Tag ausgelastet. Lediglich im Standesamt Waldheim sind bis um 13 Uhr noch Termine frei.

Allein auf den Burgen Kriebstein und Mildenstein sind für dieses Jahr schon 26 Hochzeiten geplant, davon 17 in Kriebstein und neun in Mildenstein. „Letztes Jahr waren es fünfzig Hochzeiten“, sagt Patricia Spruck, Veranstaltungsmanagerin der beiden Burgen. „Ich hoffe, dass wir dieses Jahr genauso viele haben werden. Aber das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.“

Heiratswillige haben auf der Burg Mildenstein sogar die Option, eine richtige Mittelalterhochzeit zu feiern. „Es kommt häufiger vor, dass die Paare sich wie im Mittelalter kleiden, wenn es zum Traualtar geht“, sagt sie. „Aber am schönsten ist es natürlich, wenn sich die Gäste ebenfalls standesgemäß kleiden.“ Burg Mildenstein wartet diesbezüglich mit einer Besonderheit auf. „Auf Wunsch sind auch die Standesbeamten mittelalterlich gekleidet“, sagt Patricia Spruck. „Das ist auf Burg Kriebstein leider nicht der Fall“, ergänzt sie.

Doch Heiraten im Mittelalterkostüm ist nicht die einzige Besonderheit, die Patricia Spruck erlebt. „Es gibt immer wieder Momente, die einen zum Schmunzeln bringen. Einmal wurden die Ringe von zwei Hunden gebracht, die wie das Brautpaar gekleidet waren. Und bei einer Biker-Hochzeit ist der kleine Sohn auf einem Motorrad zum Altar geflitzt und hat Papa die Ringe überreicht.“ Doch ob Biker oder Freunde des Mittelalters, eins eint sie alle. An einem solchen Tag schaut man nicht aufs Geld. „Für viele ist dies eine einmalige Sache“, sagt Patricia Spruck. Außerdem tun die vielen Hochzeitssendungen und das Internet ihr Übriges. „Viele Frauen schauen sich da Ideen ab und wollen diese verwirklichen. Das kostet natürlich.“ Auch heiraten viele Paare in einem höhren Alter als früher. „Da ist meist genug Geld da, und die Leute wissen auch genauer, was sie wollen“, sagt sie. Ob der Mittelaltertrend sich auch 2018 fortsetzen wird, kann Patricia Spruck nicht sagen. „Dafür ist es noch viel zu früh. Welcher Trend sich durchsetzen wird, kann man erst Ende des Jahres abschließend sagen.“ Erst dann lässt sich abschätzen, welche Farbe und welche Frisur das Rennen gemacht haben. „Trends werden definitiv von den Frauen bestimmt. Der Bräutigam folgt“, sagt die Veranstaltungsmanagerin.

Auch in Roßwein gibt es einen Trend zu etwas teureren Hochzeiten. „Es werden immer mehr Leute eingeladen. Dekoration und Essen fallen üppiger aus. Geld spielt an einem solchen Tag für die Familien keine Rolle“, sagt Petra Braune vom Standesamt Roßwein. 28 Paare gaben sich bei ihr letztes Jahr das Ja-Wort. Dieses Jahr rechnet sie mit mehr. Doch anders als in Kriebstein oder Leisnig gebe es keine originellen Anfragen. „Außer, dass der 18. 8. in diesem Jahr sehr stark nachgefragt wurde. Aber so richtig originelle Wünsche, die uns im Gedächtnis geblieben wären, haben wir eigentlich nicht erlebt.“

