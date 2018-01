Großer Andrang in der Bibliothek Die Zahl der Besucher in der Bautzener Stadtbücherei hat 2017 deutlich zugenommen. Vor allem Kinder greifen wieder häufiger zum Buch.

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten der Bautzener Stadtbibliothek. © dpa

Bautzen. Die Stadtbibliothek in Bautzen ist beliebt. Über 99 000 Besuche wurden im vergangenen Jahr in den drei Einrichtungen der Stadt registriert. Damit kamen über 10 000 Leser mehr in die Hauptbibliothek, die Kinder- und Jugendbibliothek und in die Fahrbücherei als noch 2016. Zugenommen hat auch die Zahl der Neuanmeldungen. Über 1 600 Leser haben sich einen Ausweis besorgt oder diesen wieder aktivieren lassen. Das sind fast 200 mehr als im Vorjahr. Längst kommen die Bücherfreunde nicht nur aus Bautzen. Wie die Mitarbeiter der Stadtbibliothek mitteilen, wohnt fast 40 Prozent der Nutzer im übrigen Gebiet des Landkreises, oder nimmt noch längere Anfahrtswege in Kauf.

Besonders erfreulich für die Stadtbibliothek ist, dass wieder mehr Kinder Bücher, Zeitschriften und Filme ausleihen. Der erste Kontakt der Kinder erfolgt oft über eine Bibliothekseinführung mit der Kita, der Schule oder mit dem Hort. Im vergangenen Jahr wurden 104 solcher Einführungen in Bautzen durchgeführt. (SZ)

