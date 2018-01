Großer Andrang in den Görlitzer Schulen Viele Eltern, Kinder und junge Leute informieren sich über ihre Bildungsaussichten.

Der Chemieraum war in der Annenschule am Sonnabend stark besucht, hatten Chemie-Lehrerin Dr. Anja Pippel und ihre Schüler doch kleine Experimente vorbereitet.

Währenddessen gab Fachlehrer Thomas Warkus im Beruflichen Schulzentrum an der Carl-von-Ossietzky-Straße/Lessingstraße den vielen interessierten Jugendlichen einen Einblick in die Lehre, beispielsweise bei einem Gang durch die Werkstätten.

Görlitz. Auf große Resonanz stießen am Sonnabend die Informationsveranstaltungen im Augustum-Annen-Gymnasium und im Berufsschulzentrum. Beide Einrichtungen hatten zum Tag der offenen Türen eingeladen, um über weitergehende Bildungswege zu informieren. In der Annenschule standen dabei die Viertklässler und ihre Eltern im Mittelpunkt, die nun entscheiden müssen, ob und an welchem Gymnasium der Stadt sie ab August weiter lernen wollen. Im Berufsschulzentrum richteten sich die Angebote an die schon etwas Älteren. Hier ging es um eine Lehre in verschiedenen Berufen sowie die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium. Auch in den nächsten Tagen informieren Schulen in Görlitz über ihre Einrichtung. Die Schüler der vierten Klassen erhalten nach den Winterferien ihre Bildungsempfehlung. Sie enthält den Hinweis, ob ein Gymnasium oder eine Oberschule als weiterführende Schule geeignet ist. Diese Empfehlung ist aber nicht bindend, am Ende entscheiden Eltern und Kinder, wo sie sich bewerben.

