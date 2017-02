Großer Andrang im kleinen Kaufhaus Kerstin Philipp und ihr Team luden zur Ladeneröffnung nach Wölkau ein - an einen ungewöhnlichen Ort.

© Rocci Klein

Viel los war am Sonnabend in der ehemaligen Tankstelle in Wölkau. Kerstin Philipp und ihr Team luden zur Ladeneröffnung ein und die Gäste strömten herbei, darunter auch Yvonne Richter. „Mich zog die Neugierde in das Geschäft, aber auch die Freundschaft zu Frau Philipp“, sagte sie. Kerstin Philipp aus Gaußig führt die Kleiderbörse in Wölkau weiter, die geschlossen war, seit Irina Gretschel Mitte Dezember aufgehört hatte. Die neue Chefin hat das Konzept geändert. Sie vermietet jetzt Regale an verschiedene Manufakturen, Produzenten und Dienstleister, zum Beispiel an einen Hofladen, einen Imker, eine Töpferei, eine Schmuckdesignerin sowie eine Schneiderin und Designerin für Kindermode. Auch Räder und Fahrradteile sind jetzt zu haben. Die vor allem bei Familien beliebte Börse für gebrauchte Kindersachen und Spielzeug bleibt dennoch erhalten. Secondhand-Ware wird jetzt täglich angenommen.(SZ)

