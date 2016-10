Großer Andrang im Forensik-Hörsaal Der Bachelor-Studiengang ist einmalig in Deutschland. 184 Studienanfänger haben sich für das Wintersemester immatrikuliert.

Die allgemeine und digitale Forensik ist der beliebteste Studiengang an der Hochschule Mittweida. 184 Studienanfänger haben sich für das Wintersemester immatrikuliert. „Das Studium hat mit zwei Dritteln einen der höchsten Anteile weiblicher Erstsemester an der Hochschule überhaupt“, teilte Sprecher Helmut Hammer am Mittwoch mit.

Dieser Bachelor-Studiengang ist einmalig in Deutschland. Die Spurensuche am Computer wird immer wichtiger. Nicht zuletzt, weil sich Straftäter seit Jahren die digitalen Medien zunutze machen. Digitale Spuren spielen heute in fast allen Ermittlungsverfahren eine Rolle. In dem Studium wird außer dem Verständnis für den genetischen Fingerabdruck, Gesichts- und Spracherkennung, sowie toxikologische und ballistische Befunde Wissen rund um den Zustand eines Computersystems vermittelt.

Insgesamt haben 2 270 junge Erwachsene zum Wintersemester ihr Studium an der Hochschule Mittweida aufgenommen. Die Frauenquote liegt laut Helmut Hammer bei 46 Prozent. Von 345 Bewerbern durften 96 ihr Medienmanagement-Studium aufnehmen. (sol)

