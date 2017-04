Großer Andrang beim Ostritzer Saatreiten Etwa 7 500 Schaulustige erfreuten sich am Saatreiten in Ostritz. Hier hatten sich 82 Reiter zusammengefunden.

Zum 389. Mal fand in Ostritz/Sachsen am Ostersonntag das Saatreiten statt. © Matthias Weber

Ostritz. Zum 389. Mal hat am Ostersonntag in Ostritz das Saatreiten stattgefunden. Etwa 7 500 Gäste haben sich die Prozession entlang der Strecke zwischen Ostritz und Marienthal angesehen. Der Zug mit den 82 Reitern auf ihren festlich geschmückten Pferden startete um 13 Uhr auf dem Ostritzer Marktplatz. Nach dem Ritt durch den Ort war das nächste Ziel das Kloster St. Marienthal.

Die Saatreiterprozession endete schließlich am Nachmittag mit einer Andacht in der katholischen Kirche in Ostritz. Laut Polizei verlief die traditionelle Osterprozession störungsfrei. Außer einigen unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen wurden keine polizeilich nennenswerten Vorkommnisse gemeldet. (SZ)

