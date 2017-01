Großer Andrang beim Biathlon

Der Biathlon-Wettkampf für jedermann am vergangenen Sonnabend in Hinterhermsdorf war für die Veranstalter ein voller Erfolg. „So viele Teilnehmer hatte wir seit Langem nicht“, sagt Organisator André Hoh vom SV 97 Hinterhermsdorf. Aus Pirna, aus der Bautzner Gegend und selbst aus dem benachbarten Tschechien seien begeisterte Wintersportler angereist. Beim Höhepunkt der Veranstaltung, dem Staffelrennen, traten acht Teams, bestehend aus je drei Läufern, gegeneinander an. Bei zuvor ausgetragenen Massenstartrennen gingen 16 Sportler auf die Strecke. Besonders freuen sich die Organisatoren darüber, dass nach einer Flaute in den Vorjahren auch beim Nachwuchs wieder mehr los war: Sieben Kinder starteten beim Biathlon. Der nächste Wettkampf ist für den 17. Juni geplant. Dann feiert der SV 97 Hinterhermsdorf sein 20-jähriges Bestehen unter anderem mit einem Sommerbiathlon. (SZ/dis)

