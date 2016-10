Großer Andrang bei Neueröffnung Mäc-Geiz hat an der Löbauer Sachsenstraße eröffnet. Rossmann lässt dagegen weiter auf sich warten.

Der Lebensmitteldiscounter diska hat seit 10. Dezember vorigen Jahres neu eröffnet. Nach dem Top-Fit Sportstudio ist Mäc-Geiz nun der dritte Laden im Einkaufszentrum. © Matthias Weber

Der Haushaltsversorger Mäc-Geiz hat am Dienstag seine Türen im multifunktionalen Zentrum an der Löbauer Sachsenstraße geöffnet. Laut Mäc-Geiz Mitarbeiter Frank Hollmann sei der erste Tag gut gelaufen und die Eröffnung könne als ein Erfolg verbucht werden. „Es waren rund 1200 Kunden im Laden“, sagt er. Für eine Stadt wie Löbau sei das eine gute und zufriedenstellende Zahl. Auf einer Verkaufsfläche von etwa 350 Quadratmetern gibt es in der Löbauer Filiale Produkte für Schule, Haushalt und Büro zu kaufen. Nach dem Lebensmitteldiscounter diska und dem Top-Fit Sportstudio ist Mäc-Geiz nun der dritte Laden in Löbaus Einkaufszentrum. Hollmann hofft nun, dass bald weitere Läden folgen. Danach habe Löbau ein gutes Angebot an der Sachsenstraße beisammen, sagt er.

Was weiterhin noch fehlt, ist die Eröffnung von Rossmann. Der Drogeriemarkt hätte eigentlich schon im Frühjahr dieses Jahres vom Promenadenring in die Sachsenstraße ziehen sollen. So hieß es zumindest vonseiten des Einkaufszentrum-Investors Ernst-Dieter Drüke. In den neuen Geschäftsräumen wird aber noch immer gebaut. Nach neusten Meldungen wird sich daran erst einmal nichts ändern. Rossmann geht derzeit davon aus, die Räumlichkeiten zu Beginn des nächsten Jahres zu übernehmen. „Wir planen daher, im April 2017 zu eröffnen“, teilt Pressesprecher Josef Lange mit.

