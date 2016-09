Großer Andrang am Teich Insgesamt 168 Starter sind am Brettmühlenteich beim Triathlon des SV Motor Großenhain dabei. Nur die Tiere sind etwas irritiert.

Es wurde eng am Brettmühlenteich, denn 168 Starter hatten gemeldet. © Kümmel

Was für ein imposantes Bild! Insgesamt 168 Starter(innen) hatten sich für den 27. Tritahlon des SV Motor Großenhain am Brettmühlenteich in Zschorna angemeldet. Es galt die Distanz von 500 m Schwimmen, 27 km Radfahren und 4 km Laufen zu bewältigen. Bei Sonnenschein, 24°C Wassertemperatur und Windflaute herrschten beste Wettkampfbedingungen.

Es war war wohl auch eine spätsommerliche Überraschung für die Karpfen und Enten im Brettmühlenteich und die Rehe der Umgebung. Die riesige Starterzahl von 27 Sportlerinnen und 141 Sportlern verursachte ein ordentliches Waschmaschinengefühl. Auf dem 500-m-Schwimmkurs in Begleitung von Elektroboot und Surfbrett schwamm André Jost bei den Herren die Bestzeit mit 8:51 Minuten. Bei den Damen stieg Amy Bernhardt (9:21) als Führende aus dem Wasser. Auf der Radstrecke konnte man flotte Zeitfahrmaschinen, Mountainbikes und einfache Freizeiträder bewundern. Als schnellster Radfahrer absolvierte Robert Lubsch die Strecke in einer Zeit von starken 41:34 Minuten. Die schnellste Radlerin war Sandy Pollack (44:49).

Das abschließende Laufen wirbelte die Rangliste noch einmal durcheinander. Die schnellste Zeit lieferte hier Ines Uhlig bei den Damen mit 17:03 Minuten ab. Bei den Herren war Robin Duha in 14:50 Minuten der Schnellste.

Pollack und Jost holen die Pokale

Siegerin der Frauenkonkurrenz war Sandy Pollack (Fam. Pollack) mit 1:15:11 Stunden vor Ines Uhlig (Skiclub Dresden/1:19:41) und Kathrin Lindig vom SV Elbland Coswig Meißen (1:19:44). Sandy und Ines standen bereits beim Duathlon im Mai mit gleicher Platzierung auf dem Podest.

Den Wettbewerb der Herren dominierte André Jost vom OSSV Kamenz mit 1:07:28 Stunden vor Robert Lubsch vom TriTeam Senftenberg (1:08:05) sowie Marcel Krug vom CJD Oberurff, der 1:08:13 Stunden benötigte.

