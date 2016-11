Großenhains Weihnachtsbaum kommt aus Glaubitz Noch steht die Weißtanne in einer Glaubitzer Gartensparte. Wegen einer Vorschrift muss sie jetzt gefällt werden. Zum Glück für die Großenhainer.

Der Nünchritzer Dieter Vielhauer zeigt auf die Weißtanne, die in seinem Kleingarten in Glaubitz steht. Sie soll der diesjährige Weihnachtsbaum des Großenhainer Weihnachtsmarktes werden. © Klaus-Dieter Brühl

Dieter Vielhauer tut es schon ein bisschen leid um seinen Nadelbaum. Dieser ist gerade und gleichmäßig gewachsen. Ein Tannenbaum wie aus dem Bilderbuch. „Alle Leute aus unserer Gartensparte sagen, dass es schade ist, ihn wegzumachen“, erzählt Vielhauer, „aber wir müssen ja.“

Im vergangenen Jahr seien Vertreter des Verbandes der Gartenfreunde Riesa durch die Glaubitzer Sparte gegangen und hätten darauf hingewiesen, dass Waldbäume und Koniferen hier nichts zu suchen hätten. Stattdessen sollten doch Obstbäume gepflanzt werden.

Ein Nadelbaum nach dem anderen verschwand so in den letzten Monaten aus der Glaubitzer Kleingartenanlage. „Ich habe meinem Nachbarn geholfen, seinen Baum zu fällen“, sagt Vielhauer. Seinen eigenen Baum, von dem er noch bis vor Kurzem dachte, dass es eine Nordmanntanne sei, wollte er aber nicht in Einzelteile zersägen. Das brachte der 51-Jährige, der mit seiner Familie in Nünchritz wohnt, nicht übers Herz. Immerhin hatte er den Baum selbst gepflanzt. Seine Frau Anett, die damals im Forst arbeitete, hatte die etwa 30 Zentimeter kleine Pflanze mitgebracht. Jahre später spendete der Baum Schatten und war das Zuhause für Stieglitze. „Wenn ich ihn fällen muss, dann wenigstens für einen guten Zweck“, sagt Vielhauer.

Weil der Nadelbaum so schön und hoch war, hatte der Nünchritzer ihn in Dresden für den Striezelmarkt angeboten. „Aber die wollten ihn nicht“, erzählt er. Als Grund habe man ihm gesagt, dass der Transport von Glaubitz in die Landeshauptstadt zu lang und damit zu kostspielig sei. Wenig später las Vielhauer eine Annonce in der Zeitung. Darin stand, dass die Große Kreisstadt Großenhain für ihren Weihnachtsmarkt einen geeigneten Baum sucht. Er rief an, und bald darauf erhielt er Besuch vom Großenhainer Bauhof.

Dessen Mitarbeiter zeigten sich nicht nur von dem Prachtexemplar begeistert, sondern auch von der Tatsache, dass der Baum nah an der Straße steht. Dadurch vereinfacht sich das Absägen mit Hilfe eines Autodrehkranes. Eine Forstmitarbeiterin habe die vermeintliche Nordmanntanne als Weißtanne identifiziert.

„Der Baum ist klasse!“, sagt Großenhains Ordnungsamtsleiter Matthias Schmieder. Er organisiert den hiesigen Weihnachtsmarkt. Vier Bäume seien der Stadt angeboten worden. „Aber das war der einzige mit der richtigen Größe“, so Schmieder. Schließlich müsse bedacht werden, dass die unteren Äste noch abgesägt werden, damit der Stamm in die zwei Meter tiefe Hülse auf dem Großenhainer Hauptmarkt eingelassen werden kann. Der Baum wird also auf dem Weihnachtsmarkt etwas kleiner wirken, als er jetzt noch in Glaubitz zu bewundern ist.

Bis Sonnabend ist Zeit dafür. Dann rücken vier Großenhainer Bauhofmitarbeiter, ein Autodrehkran und ein Sattelschlepper der Firma Bothur an der Zufahrt zum Glaubitzer Waldbad an. Gegen 9 Uhr soll mit dem Absägen der Vielhauerischen Weißtanne begonnen werden. Schaulustige werden gebeten, Sicherheitsabstand zu halten.

Gegen Mittag soll der Transport nach Großenhain beginnen, wo der Baum anschließend aufgestellt werden soll. Mehrere Straßen in der Innenstadt sind deshalb an diesem Tag nicht als Parkplatz nutzbar.

