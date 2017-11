Großenhains Märkte bleiben Heiligabend zu Die meisten Ketten gönnen ihren Mitarbeitern einen freien Tag. Möglichkeiten zum Geldausgeben gibt es vorher genug.

Streit um den Ladenschluss am 24. Dezember. Der ist diesmal ein Sonntag, und deshalb wird auch Verkäuferin Birgit Wiesner am Heiligabend zu Hause bleiben.Foto: Klaus-Dieter Brühl

Birgit Wiesner redet sich gleich in Rage. Großenhains stadtbekannte und bei den Edeka-Kunden durchaus beliebte Verkäuferin kann die Diskussion über die Sonntagsöffnung am Heiligabend nicht mehr hören. Auch wenn Supermärkte und Discounter laut sächsischem Ladenöffnungsgesetz in diesem besonderen Fall zwischen sieben und 14 Uhr für insgesamt drei Stunden verkaufen dürften. Der Lebensmittelmarkt am Hauptmarkt werde das auf keinen Fall tun. Immerhin hätten die Leute am Sonnabend Gelegenheit, bis 20 Uhr alles Notwendige für die bevorstehenden Feiertage zu besorgen. „Und 99 Prozent der Bevölkerung kauft auch ganz normal ein und tut nicht so, als sei Weltuntergang“, weiß Birgit Wiesner. Wie sie betont, sei sie sonst gemeinsam mit ihren Kolleginnen für jede Neuerung offen. Dieses Mal freue sie sich aber darauf, einen der schönsten Tage des Jahres auch mal in Ruhe und Besinnlichkeit nicht arbeitend zu Hause verbringen zu dürfen.

Was sich der Gesetzgeber bei dieser Regel gedacht hat, bleibt tatsächlich nebulös. Die in vielen Märkten bis in den späten Abend ausgeweiteten Öffnungszeiten erlauben es selbst lang arbeitenden Werktätigen, sich vor den drei Sonn- und Feiertagen mit allem Notwendigen zu versorgen. So hat der Rewe in Riesa ohnehin von Montag bis Sonnabend von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Die Kette hatte es ihren rund 1 200 selbstständigen Kaufleuten freigestellt, in Eigenregie über eine Öffnung an Heiligabend zu entscheiden. Laut eines Sprechers wollen „einige“ aufmachen. Dabei wären am Sonntag wohl höchstens Restkäufe von einzelnen Artikeln zu erwarten. Hoher Aufwand – geringer Umsatz.

Mit ihren Ansichten steht der Supermarkt nicht allein. Aus der Pressestelle der Kaufland-Stiftung im baden-württembergischen Neckarsulm meldet sich Sprecherin Anna Münzing bei der SZ-Redaktion. Auch sie verweist darauf, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, und die Kunden somit von Montag bis Sonnabend die Möglichkeit erhalten, ihre Einkäufe bei Kaufland – etwa auf der Riesaer Straße in Großenhain – zu erledigen. „So können unsere Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche Heiligabend in Ruhe im Kreis ihrer Familien und Freunde begehen“, sagt Kaufland-Vorstand Richard Lohmiller. Und läuft damit bei den Röderstädtern offene Türen ein. Laut Hausleiter Henrik Kiehl seien die Angestellten dankbar für die getroffene Regelung.

Ähnlich äußert sich Aldi-Süd-Kommunikationschef Peter Wübben. Für den Discounter sei es als traditionsbewusstes Familienunternehmen selbstverständlich, „den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein stressfreies Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familien und Freunde zu ermöglichen“. Ins gleiche Horn stoßen übereinstimmenden Medienberichten zufolge Lidl, Norma und Penny. Auf dem Presseportal von Netto fand sich – zumindest bis zum Mittwochmittag – keine Mitteilung. Bei Edeka entscheidet der jeweilige Betreiber, ob er aufmacht oder nicht. Für John Scheller keine Frage. Der Inhaber von Märkten in Dresden, Radeberg und Großenhain antwortet sofort: „Wir machen natürlich nicht auf“, und lacht. Während man an allen anderen Tagen des Jahres durchaus dem Wettbewerb unterliege und sehr wohl darum wisse, dass die Kunden im Internet mittlerweile 24 Stunden einkaufen könnten, bleibe man an diesem Festtag konsequent. Endlich könnten sich die sonst immer hinter der Ladentheke stehenden oder an der Kasse sitzenden Mitarbeiter auch mal in Ruhe ihren Familien widmen. „Daran sollte man wirklich nicht rütteln. Und vorher sind wir bis zum 23. abends für unsere Kunden da!“

