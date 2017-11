Fußball Großenhains Fußballer trauern um ein Original Karsten „Heppe“ Hoffmann starb am Wochenende. Er war Spieler und Trainer beim GFV, zuletzt der wohl größte Fan des Vereins.

zurück Bild 1 von 2 weiter Karsten „Heppe“ Hoffmann. © M. Kost Karsten „Heppe“ Hoffmann.

Karsten Hoffmann trägt die große schwarz-gelbe Fanflagge: hier beim 5:0-Heimsieg „seiner“ Großenhainer Jungs gegen den Radebeuler BC am 4. November.

Zur verabredeten Abfahrtzeit des Fanclubs „Großenhainer Löwen“ zum Spiel des GFV 90 in Markranstädt am Sonntag warteten die Freunde vergeblich auf ihn: Karsten „Heppe“ Hoffmann war da schon nicht mehr am Leben. Er wurde später leblos in seiner Wohnung gefunden, wurde nur 53 Jahre alt.

Freunde, Mitstreiter, vor allem aber der Großenhainer Fußball ist schockiert. Denn mit Karsten Hoffmann wird künftig eine „Institution“ fehlen, wenn Männer- und Nachwuchsmannschaften des Großenhainer FV trainieren oder spielen. Er werde „dem Verein definitiv fehlen – sowohl unterstützend als auch mit seiner Allgegenwärtigkeit auf den hiesigen Plätzen“, schreibt beispielsweise Paul Köhler in einem sehr emotionalen persönlichen Nachruf. Er erinnert an die vielen Erlebnisse mit „Heppe“ sowohl bei Heim- als auch Auswärtsspielen des Vereins. Stets mit Vereinsutensilien ausgestattet, sorgte Karsten Hoffmann für Stimmung, war Spaßgarant und Fanbetreuer. Doch auch außerhalb des Spielbetriebes war auf ihn Verlass. Bei Arbeitseinsätzen für den Verein, etwa zur Verschönerung der Spielstätte auf der Jahnkampfbahn, gehörte er zu den Vorreitern. Für keine Arbeit war er sich zu schade, trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Vor Heimspielen der 1. Mannschaft des GFV verteilte „Heppe“ an 30 Großenhainer Anlaufstellen Plakate. Kaum ein Tag verging, an dem er nicht „seinem“ Verein beim Training zusah. Bei den traditionellen Grill-Donnerstagen sorgte „Heppe“ in der warmen Jahreszeit dafür, dass die Spieler der 1. und 2. Männermannschaft während und nach dem Training verpflegt wurden. Hier, so Paul Köhler, wurden auch Pläne für Aktivitäten und Auswärtsfahrten geschmiedet, Vereinsangelegenheiten diskutiert, mit Vereinsvorstand und den Mannschaften gefachsimpelt.

Karsten Hoffmann hat als aktiver Spieler sämtliche Altersklassen in Großenhain durchlaufen. „Er war ein begnadeter Linksaußen, trainingsfleißig, mannschaftsdienlich“, erinnert sich Steffen Kührt, der zwei Jahre neben ihm auf der rechten Seite spielte. Verletzungen zwangen „Heppe“ zum Karriereende, dem Verein blieb er treu, wurde Nachwuchsübungsleiter. „Er war bei den Kindern sehr beliebt, unternahm mit ihnen und den Eltern vieles über das Training hinaus“, so Steffen Kührt.

Unter anderem persönliche Probleme führten zum Ende der Trainertätigkeit – bedeuteten aber keineswegs den „Bruch“ mit dem Großenhainer FV. Karsten Hoffmann wurde auch außerhalb Großenhains der wohl bekannteste Fan des heutigen Landesligisten. Fan-Flaggen und -Banner tragen seine Handschrift. Er dichtete Fangesänge, „die vielen in Fleisch und Blut übergingen und regelmäßig in den Stadien zu hören waren“, so Paul Köhler. „Die große schwarz-gelbe Fanflagge trug er stets mit Stolz und Ehrfurcht gleichermaßen.“ Zuletzt beim 5:0-Heimsieg „seiner“ Großenhainer Jungs gegen den Radebeuler BC am 4. November (siehe Foto).

Karsten Hoffmanns Tod hat weit über die Großenhainer (Fußball-)Grenzen hinaus für Trauer gesorgt. Befreundete Fans unter anderem aus Riesa, Herzberg, Sebnitz, Wesenitztal und Coswig bekundeten ihr Beileid in sozialen Netzwerken. Trotz aller gegensätzlichen Auffassungen war „Heppe“ unter ihnen beliebt, und anerkannt. Denn „Heppe“ war auf seine Art ein „Großenhainer Original“.

zur Startseite