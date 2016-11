Großenhainerin packt ihre Koffer MDR-Morgenmoderatorin Elena Pelzer überraschte heute Corina Taleiser mit einer Wellnessereise.

Corina Taleiser (re.) aus Großenhain wird durch MDR-Moderatorin Elena Pelzer mit einem Wellnessgutschein überrascht. Vorgeschlagen wurde sie von ihrer Kollegin Beate Thiele (links), mit der sie eine Fahrgemeinschaft hat. © Klaus-Dieter Brühl

Damit hatte sie nicht gerechnet: Corina Taleiser aus Großenhain war gerade fleißig am Arbeiten, als sich plötzlich ein Mikrofon in ihre Zimmertür schob. In den Händen von Sachsenradio-Moderatorin Elena Pelzer, nahm es die erste Reaktion der 54-jährigen Mitarbeiterin des Kreisjungendamtes auf: „Oh Gott, dass ist genau das, was ich gerade brauchen kann“, rief eine begeisterte Corina Taleiser aus.

Das dreitägige Wohlfühlprogramm im Hotel König Albert Bad Elster hat die Mutter eines Sohnes Kollegin Beate Thiele zu verdanken. Klammheimlich hatte die 58 Jahre alte Großenhainerin ihre Freundin bei MDR 1 Radio Sachsen angemeldet. Seit dem 17. Oktober können Hörer des Senders einem besonders geschätzten Mitarbeiter, hilfsbereiten Nachbarn, geschätzten Vereinsfreund oder lieben Familienangehörigen mit einem Wohlfühlprogramm danke sagen. Allerdings: Ein wenig spontan sollten die oder der Überraschte schon sein. Denn auch für Corina Taleiser heißt es bereits nach Dienstschluß Koffer zu packen. Schon am Donnerstagmorgen fährt gewissermaßen in Großenhain der Wagen vor und bringt die Glückliche nach Bad Elster. (SZ/Karlshaus)

zur Startseite