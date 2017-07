Großenhainer vor Trainingsauftakt Am Donnerstag beginnt beim Aufsteiger die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison. Am 8. Juli steht ein Test in Radeberg an.

Trainer Andreas Jachmann (re.) und Geschäftsführer Alexander Gleis: „Die Aufstiegsmannschaft bleibt komplett zusammen“, freut er sich. © Klaus-Dieter Brühl

In dieser Woche startet der Großenhainer FV 1990 mit der Vorbereitung auf die Saison 2017/18 in der Fußball-Landesliga. Die Spieler des Aufsteigers treffen sich am Donnerstag zur ersten Übungseinheit. Bereits am 8. Juli steht dann das erste Testspiel an. Der GFV ist beim Dresdner Kreisoberligisten Radeberger SV zu Gast. Gespielt wird ab 15 Uhr. Danach folgen weitere Vorbereitungsspiel am 15. Juli in Dresden gegen den Landesklässler SV Germania Mittweida. Am 23. Juli wird in Rückersdorf (bei Bad Liebenwerda) gegen Oberliga-Aufsteiger VfB 1921 Krieschow geprobt. Das erste Heimspiel steht am 29. Juli in der Jahnkampfbahn gegen den SV Einheit Kamenz (Oberliga Süd) an, ehe schließlich am 2. August die Generalprobe bei Glückauf Brieske-Senftenberg (Brandenburg Landesliga Süd) folgt.

Neuzugang kommt aus Wilsdruff

Am 5./6. August wird die erste Runde um den Sachsenpokal ausgetragen, bevor am 11. August die Landesliga-Serie mit dem Eröffnungsspiel offiziell beginnt. Personelle Veränderungen gibt es im GFV-Kader (bisher) nur wenige. „Die Aufstiegsmannschaft bleibt komplett zusammen“, freut sich Geschäftsführer Alexander Gleis. Als Neuzugang steht Clemens Krüger fest, der zuletzt für die SG Motor Wilsdruff in der Landesklasse Mitte am Ball war, so gut wie fest. Von den eigenen A-Junioren rückt Peer Schulze ins Großenhainer Landesliga-Aufgebot nach. (js)

