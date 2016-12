Großenhainer Teams noch im Minus Das Planspiel Börse geht in die Endphase. Hiesige Schülerteams befinden sich in der Verlustzone.

Das diesjährige Planspiel Börse ist so schwierig wie selten zuvor. Das aktuelle Auf und Ab auf dem Weltmarkt beeinflusst die virtuellen Depots, die Schülerteams in ganz Deutschland seit Mitte Oktober eröffnet haben. Auch in Landkreis Meißen haben sich die Geldanlagen der 116 mitspielenden Schülergruppen vom überraschenden Ausgang der US-Präsidenten-Wahl und der EU-Krise kaum erholt. „Insgesamt 24 über die Sparkasse Meißen teilnehmende Teams sind mit ihrem Depot im Plus, haben also einen Depotstand von über 50 000 Euro“, sagt Ralf Krumbiegel, der Pressesprecher der Sparkasse Meißen. Letzte Woche waren es noch 18.

Die Schüler aus Großenhain befinden si sich allesamt im Verlustbereich. Am besten schneidet noch eine Mannschaft des Siemensgymnasium ab, die sich „Killerbienen im Anmarsch“ nennt. Sie hat knapp 49 770 Euro im Depot und wird im stadtweiten Ranking von den „Euroaktionären“ der Oberschule Am Schacht (rund 49 470 Euro) verfolgt. Die derzeit Besten im Landkreis ist die Truppe „Aton“ des BSZ Meißen mit rund 52 145 Euro.

