Großenhainer Skater in der Spitze Gera verteidigt beim Goldenen Inliner den Titel vor Blau-Gelb Groß-Gerau und Großenhain.

Achtzehn Medaillen heimsten die Skater vom Großenhainer Rollsportverein in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften auf der Bahn in Bayreuth ein, davon sieben goldene, sieben silberne und drei bronzene. Unter anderem wegen dieser Erfolge konnte sich der Verein in der jährlichen Wertung im Kampf um den „Goldenen Inliner“ auf dem dritten Rang deutschlandweit platzieren. Vor den Röderstädtern liegen der RSV Blau-Weiß, der seinen Vorjahressieg wiederholte, und Blau-Gelb Groß-Gerau. Der Großenhainer Rollsportverein löste den SV Turbine Halle auf dem dritten Rang ab. Auf den ersten sieben Plätzen gab es nur Positionsverschiebungen, es sind jedoch die gleichen Vereine wie im Vorjahr platziert: RSV Blau-Weiß Gera, Blau-Gelb Groß-Gerau, Großenhainer RV, SV Turbine Halle, SSF Heilbronn, TSSC Erfurt und die ERSG Darmstadt. Neu in die Top-Ten der deutschen Vereine kamen der SC DHfK Leipzig, die TSG Aufbau-Union Dessau und das Skate-Team Celle.

Insgesamt konnten 57 deutsche Vereine Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften gewinnen und sich so Punkte in der Wertung zum „Goldenen Inliner“ sichern. 15 Vereine kamen in diesem Jahr neu in die Wertung hinein. (rt)

zur Startseite