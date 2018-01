Fußball-Testspiele Großenhainer schwitzen im Trainingscamp Der GFV weilt bis Sonntag in Teplice. Stahl Riesa erwartet den VfB Hohenleipisch, Motor Wilsdruff gastiert in Radebeul.

Meißen. Die Mannschaft des Großenhainer FV 1990 reiste am Donnerstag ins Trainingslager nach Teplice. „20 Spieler und fünf Trainer und Verantwortliche sind vor Ort dabei“, informierte GFV-Geschäftsführer Alexander Gleis. Für den heutigen Freitag ist ein Test gegen die U19 des Gastgebers geplant. Trainer Andreas Jachmann hat derweil seine Jungs bereits auf die Rückrunde eingeschworen und sagt: „Nach der guten Hinrunde möchten wir uns natürlich solange es geht in der Spitzengruppe festsetzen. Ein Platz unter den ersten Fünf der Endabrechnung wäre ein tolles Ergebnis. Das erfordert aber, dass wir unsere Anstrengungen sogar noch erhöhen müssen, denn die Konkurrenz schläft nicht.“

Die BSG Stahl Riesa testet ebenfalls, und zwar am Samstag ab 13 Uhr, zu Hause gegen den VfB Hohenleipisch 1912. Der Tabellenneunte der brandenburgischen Landesliga Süd hatte sich zuletzt vom Radebeuler BC 0:0 getrennt.

Die Karl-May-Städter haben zur gleichen Zeit die SG Motor Wilsdruff aus der Landesklasse Mitte zu Gast. Gespielt wird im Weinbergstadion. Neben Ex-Dynamo Chris Wete Kiesse, der sich bereits Ende des letzten Jahres dem RBC anschloss, steht nun auch Steve Schurzky im erweiterten Kader des Landesliga-Aufsteigers. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kam vom Stadtligisten SV Dresden Süd-West.

Landesklässler FV Gröditz 1911 empfängt am Samstag ab 15 Uhr in Elsterwerda den TSV 1878 Schlieben. Die Gäste spielen derzeit in der Landesklasse Süd um den Aufstieg in die Landesliga, rangieren dort als Tabellenzweiter nur einen Zähler hinter Spremberg. (js)

