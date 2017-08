Großenhainer schwimmen für den Faun Ein Rekord für die Ewigkeit: Beim Benefiz-Wettbewerb zum Sommerfest absolvierten die Teilnehmer 14 000 Bahnen.

zurück Bild 1 von 4 weiter In besonders amüsanter Verkleidung haben sich die „Rathausschnecken“ am Acht-Stunden-Schwimmen beteiligt. Mit von der Partie: Lorita Göhler-Strutzberg (hinten links), Matthias Schmieder (hinten Mitte), Diana Schulze (hinten rechts), Cornelia Opitz (Sonnenbrille), Beate Müller (vorn rechts) und Jörg Heinert (liegend). © Kristin Richter In besonders amüsanter Verkleidung haben sich die „Rathausschnecken“ am Acht-Stunden-Schwimmen beteiligt. Mit von der Partie: Lorita Göhler-Strutzberg (hinten links), Matthias Schmieder (hinten Mitte), Diana Schulze (hinten rechts), Cornelia Opitz (Sonnenbrille), Beate Müller (vorn rechts) und Jörg Heinert (liegend).

Mit gefährlichen Tieren ausgestattet haben Joshua Göpfert (13/hinten) und Jakob Görlitz (16) beim Floßwettbewerb am Gondelteich teilgenommen. Veranstaltet wurde dieser von der evangelischen Jugend.

In luftiger Höhe baumelt die achtjährige Emma aus Großenhain. Doch keine Angst – sie ist gesichert an der sogenannten Himmelsleiter von „Aktiv Nature Tours“. Auch ein Kletterfelsen stand bereit.

Im Kinder-Handwerkerdorf hat Dustin (vorn) ein Messer aus Holz gefertigt – ein gutes Stück Arbeit. Daher ist der Junge auch stolz auf das Ergebnis. Auch Reni Herrmann und ihr Sohn Vincent versuchen sich daran.

Jörg Withulz kann es immer noch nicht fassen. Nach dem Anmelderegister fürs Acht-Stunden-Schwimmen hatte Großenhains Kulturkoordinator mit knapp 4 000 Bahnen gerechnet. Selbst das erschien ihm schon rekordverdächtig. Als das Benefiz-Schwimmen am Sonnabend um 18 Uhr beendet war, kamen die ehrenamtlichen Zähler auf das Dreieinhalbfache. Die Faun-Skulptur im Naturerlebnisbad lag den Großenhainern und ihren Sommerfest-Gästen offenbar am Herzen. Fast 300 von ihnen stiegen ins Schwimmbecken, um eine der 25-Meter-Bahnen zu durchmessen. „Einer der Teilnehmer ist an die fünf Stunden durchgeschwommen“, erzählt Jörg Withulz. „Wahnsinn!“ Einige Teams, wie das der Lebensrettungsgesellschaft Meißen und des Polizeireviers Großenhain, nutzten die Veranstaltung gleich als willkommene Trainingseinheit. Und natürlich schwammen auch die „Rathausschnecken“ der Stadtverwaltung mit. Bemerkenswert auch, dass sich fast so viele Schwimmer spontan einfanden, wie vorangemeldet waren. „Ich musste meine Badehose mehrmals verleihen“, lächelt Withulz.

Großenhains Stadtbad soll im nächsten Jahr rundum erneuert werden und bleibt die ganze Saison über geschlossen. 2019 wird es mit drei 50-Meter-Bahnen und einer Breitwellenrutsche wiedereröffnet. Da die Einwohner der Röderstadt sehr an ihrem Freibad hängen, kamen die Kulturverantwortlichen auf die Idee, sie bei der Verschönerung des Areals einzubeziehen. Dazu bot sich die Faun-Skulptur, die bereits eine Odyssee durchs Stadtgebiet hinter sich hat, bestens an. Die Plastik war in der Vergangenheit immer wieder beschädigt worden – bis man sie schließlich auf dem umzäunten Gelände des Naturerlebnisbades aufstellte. Dort führte sie eher ein Schattendasein, weshalb sie nach dem Umbau besser in den Blick gerückt werden soll. Dazu bekommt sie – wie schon in früheren Zeiten – einen Brunnen. Dieser soll mithilfe des Acht-Stunden-Schwimmens finanziert werden. Die Stadtverwaltung hat dafür Sponsoren gewonnen, unter anderem die Sparkasse Meißen. Diese zahlen für jede geschwommene Bahn einen bestimmten Betrag. Ursprünglich war die Rede von einem Euro, aber angesichts des Rekordergebnisses muss das wohl etwas herabgesetzt werden. Man darf den guten Willen der Geber schließlich nicht überstrapazieren, und außerdem braucht der Faun nicht unbedingt einen vergoldeten Brunnen.

Das diesjährige Sommerfest stand zum einen im Zeichen des Bad-Umbaus, zum anderen sollte es an die Landesgartenschau erinnern, die vor 15 Jahren auf dem Gelände an der Röder stattfand. Letztere ist, ebenso wie der Tag der Sachsen und die Erlebnisfeste, als Erfolgsgeschichte in die Stadtchronik eingegangen, und das sollte gebührend gefeiert werden. Fast alle Großenhainer Vereine, Institutionen und Organisationen waren irgendwie in das Fest eingebunden, und neben der Seeanlage war der Sportpark am Husarenviertel Schauplatz vieler publikumsträchtiger Wettbewerbe. Das konnte auch der Platzregen nicht verhindern, der Großenhain am Samstagabend heimsuchte. Das Programm auf der Hauptbühne musste zwar unterbrochen werden, aber schon nach kurzer Zeit lief die Veranstaltung weiter. Wer keinen trockenen Unterschlupf gefunden hatte, machte zum Umziehen schnell einen Abstecher nach Hause. „Ein bisschen schade war es um die Illumination“, sagt Jörg Withulz. Die evangelische Jugend hatte den Gondelteich und die Wege mit Windlichtern geschmückt. Die wurden vom Regen natürlich gelöscht. Zu den weniger schönen Dingen gehörte auch, dass einige Passanten sich darin gefielen, die Lichter mitzunehmen oder mit dem Fuß wegzukicken. Ansonsten aber geriet das Sommerfest zu einer stimmungsvollen Veranstaltung, bei der jeder etwas nach seinem Geschmack finden konnte.

