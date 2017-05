Radball Großenhainer Radballer bleiben in der Landesliga Beim Heimturnier holten Engelmann/Zschörper die entscheidenden Punkte. Ein kleines Zittern bleibt.

Sportlich gesehen, haben Frank Engelmann und Elias Zschörper das Ziel Klassenerhalt erreicht. Mit acht Punkten beim Heimturnier verließen die Großenhainer am letzten Spieltag der Radball-Landesliga die direkten Abstiegsplätze. Im 14er Feld belegt das derzeit erfolgreichste Duo des Großenhainer SV den 8. Platz.

Ein kleines Fragezeichen bleibt allerdings noch. „Wir müssen noch auf die Endresultate der 2. Bundesliga warten“, so Frank Engelmann. Wenn von dort nämlich zwei sächsische Teams absteigen, dann könnte dies Auswirkungen bis hinunter in die Bezirksliga haben. Radball-Mathematik eben. Die Entscheidung fällt am 24. Juni.

Letztlich war der Ausgang zugunsten der Großenhainer eine überaus knappe Sache. Wie überhaupt Engelmann/Zschörper im Saisonverlauf immer wieder gefühlsmäßige Wechselbäder hinlegten. Großartigen Leistungen gegen Spitzenteams folgten weniger gute Auftritte gegen direkte Kontrahenten im Kampf um den Ligaverbleib. Hinzu kamen Schiedsrichterentscheidungen, die der Moral des Teams nicht unbedingt gut taten.

Und doch haben sie sich durchgekämpft. In heimischer Halle zeigten Engelmann/Zschörper vor allem große Moral. Gleich zweimal musste das Team einem 2:4-Rückstand hinterherlaufen. Gegen die 3. Mannschaft aus Lippersdorf wurde dank starker Nerven noch der Ausgleich und damit ein wichtiger Punkt gesichert. Gegen Lippersdorf 2. hätte dies beinahe der Unparteiische verhindert. Nach Großenhainer Aufholjagd und einem 6:6 gab es einen Viermeter für die einheimischen. Als Elias Zschörper anfuhr, entschied der Kommissär auf Freistoß für den Gegner. So blieb es auch hier beim Remis – und im Nachhinein war es dieser Zähler, der den Klassenerhalt sicherte.

In der nächsten Saison könnte es nun sogar Lokalderbys mit dem SV Naunhof geben. Dessen 1. Mannschaft ist der Aufstieg aus der Bezirksliga kaum noch zu nehmen.

