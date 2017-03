Fußball Großenhainer Nachwuchs fährt Bus Zwei neue Fahrzeuge stehen dem GFV 90 pünktlich zum Rückrundenbeginn für Auswärtsspiele zur Verfügung.

Handschlag statt Schlüsselübergabe: GFV-Geschäftsführer Alexander Gleis übernahm die Busse im Autohaus Wachtel in Kalkreuth von den Verkaufsberatern Tobias Henke und Mirko Stelzner (v.l.). © Thomas Riemer

Die März-Planung ist durch. Wie immer zum Monatsende hat der Geschäftsführer des Großenhainer Fußballvereins die Touren für die einzelnen Mannschaften zu den nächsten Punkt- und Pokalspielen geplant. Das ist Alexander Gleis diesmal besonders leicht gefallen. Denn: Pünktlich mit Beginn der Rückrunde fährt der GFV-Nachwuchs in zwei neuen und sehr schicken T6-Bussen aus dem Hause Volkswagen zu den Wettkämpfen. Das Autohaus Wachtel in Kalkreuth stellt die Fahrzeuge wie schon die beiden Vorgänger-Busse zur Verfügung. Zuletzt wurden diese noch im typischen GFV-Design „aufgehübscht,“ das Foto stammt übrigens von Matthias Kost (Makopix), und werden jetzt „durchs Land“ für den Verein rollen.

„Vor allem der Nachwuchs wird die Busse nutzen“, so Alexander Gleis. Er macht rund drei Viertel der aktiven Mitglieder aus. Mit den vereinseigenen Fahrzeugen sollen insbesondere bei den Spielen an den Wochenenden Eltern und Betreuer entlastet werden. Aber auch den Männermannschaften stehen die Busse zur Verfügung, sofern sie nicht gerade vom Nachwuchs benötigt werden. Gut möglich also, dass der wahrscheinliche künftige Landesligist bei seinen Auswärtsspielen nicht nur in schwarz-gelb aufläuft, sondern mit den gleichfarbigen T6 anreist.

