Großenhainer können wieder an der Kurbel drehen Seit Mittwochmorgen ist der Wasserwirbel wieder zurück: ein Hingucker, für den die Stadtväter Geld zusammenkratzten.

Bauhofmitarbeiter Denis Hentschel verhilft dem Großenhainer Wirbel wieder zum notwendigen Wasser. 60 Liter füllt er mit Hilfe eines Trichters ein. © Kristin Richter

Morgens früh um sieben auf dem Frauenmarkt: Während die Geschäfte noch geschlossen haben und das städtische Leben sich erst aus den Federn rappelt, ist er schon auf den Beinen. Bauhofmitarbeiter Dennis Hentschel tut gleich das, was viele Großenhainer vielleicht gern tun würden. Der 38-Jährige wird dem legendären Wasserwirbel wieder neues Leben einhauchen.

Denn zur Erinnerung: Im Rahmen der Sanierung des Frauenmarktes im Jahre 1998 war er in Nähe des jetzigen Café Boelzig aufgestellt worden. Ein zylinderförmiger Behälter, an dem sowohl kleine als auch „große“ Kinder schon mal ganz gern an der seitlich befestigten Kurbel drehen wollen. Eine dadurch erzeugte Kraft, die im Inneren des mannshohen Behälters einen spiralförmigen Wassertornado erzeugt.

Wiederherstellung war teuer

Ein unübersehbarer Hingucker und unterhaltsamer Zeitvertreib für Großenhainer und Gäste der Stadt, der im Jahr 2015 aber leider ein jähes Ende fand. Unbekannte machten den Wasserwirbel – ohnehin inzwischen mit mehreren Aufklebern verunstaltet – kaputt. Es war der vorläufige Abschluss einer schönen Gestaltungsidee. Der Wirbel musste leider abgebaut werden und konnte aus Kostengründen nicht gleich wieder installiert werden. „Die Wiederherstellung ist nicht einfach mal so aus der Portokasse zu bezahlen! Allein das Kurbelgetriebe war so zerstört, das sich eine bloße Reparatur nicht gelohnt hätte“, betont Rathaussprecherin Diana Schulze. So habe sich der Wert der notwendigen Ersatzteile auf reichlich 4 000 Euro belaufen.

Zum Ende des vergangenen Jahres, so Diana Schulze, sei die Verwaltung jedoch finanziell in sich gegangen und habe restliche Gelder aus mehreren Haushaltsposten zusammengezogen. Auf diese Weise sei es gelungen, die notwendigen Ersatzteile für den Wasserwirbel zu kaufen. Ein neues Gerät hätte nach nochmaliger Preisabfrage mindestens 6000 Euro gekostet.

Wasser ist nicht gleich Wasser

Zum Start in den Frühling soll das gute Stück nun wieder in Betrieb gehen. Dennis Hentschel und sein Kollege haben inzwischen gute Vorarbeit geleistet und den Behälter innerhalb einer guten halben Stunde fest im Boden verankert. Mit einer Leiter und zwei Kanistern voller Spezialwasser – es ist angereichert mit einem Wirkstoff gegen Algenbildung und Frost – geht es jetzt zum finalen Abschluss der Arbeiten. Mit Hilfe eines Trichters füllt Dennis Hentschel geduldig gut 60 Liter Flüssigkeit in den Acrylzylinder. Und dann ist es endlich so weit. Der Bauhofmitarbeiter klettert von der Leiter und dreht schwungvoll an der Kurbel: Alles richtig gemacht. Drinnen baut sich ein kräftiger Wirbel auf. „Hoffen wir, dass er nicht wieder beschädigt wird!“

zur Startseite