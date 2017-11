Großenhainer Kinderärztin hat eröffnet Die Praxis von Dr. Janine Siebert in der Carl-Maria-von Weber-Allee ist gut besucht. Viele Eltern mit ihren Kindern stehen schon vor acht Uhr vor der Tür.

Schlangestehen vor der Kinderarztpraxis. Um acht Uhr öffnen sich die Türen von Dr. Janine Siebert für Eltern und Kinder. © Catharina Karlshaus

Riesiger Andrang herrschte am Mittwochmorgen auf der Carl-Maria-von-Weber-Allee in Großenhain. In einer langen Schlange warteten Eltern und Kinder auf den entscheidenden Moment. Bereits kurz vor acht Uhr war es dann soweit. Die Tür zur Kinderarztpraxis von Dr. Janine Siebert öffnete sich.

Die 37-jährige Medizinerin aus Radebeul tritt in den neu hergerichteten Räumen die Nachfolge von Rosemarie Kandzia an diesem Standort an. Letztere war bereits Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen und hatte zunächst niemanden gefunden, an den sie die Praxis übergeben konnte.

Dr. Siebert war durch die Suche in der Sächsischen Zeitung darauf aufmerksam geworden. Heute ist ihre Praxis noch bis 11.30 Uhr geöffnet. (SZ/Karlshaus)

