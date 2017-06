Großenhainer Geistesblitz Mit seinem Mikrochip ist der 17-jährige Florian Winkler der einzige Ostdeutsche in einem Bundeswettbewerb.

Florian Winkler aus dem Großenhainer Ortsteil Rostig bei seiner fast täglichen Arbeit. Der 17-jährige Schüler des Großenhainer Werner-von-Siemens-Gymnasiums hat einen Mikrochip zur Pflanzenkontrolle entwickelt. Für die Erprobung muss er mehrere Sensoren in einer Regelschaltung noch entsprechend verdrahten. © Klaus-Dieter Brühl

Heinrich Göbel hätte ihn auf Anhieb gemocht. Melitta Bentz ganz sicher auch, Benjamin Franklin, Levi Strauss und Manfred von Ardenne ebenfalls. Denn gleich nun, ob Glühbirne, Filtertüte, Blitzableiter, Jeanshose oder Fernsehen. Die jeweiligen Erfinder ihrer Zeit wüssten ganz genau, was es heißt, dieser Epoche ein paar Schritte Voraus zu sein. Was es bedeutet, wenn sich nun Generationen später Florian Winkler aus Großenhain daran macht, etwas zu entwickeln, was es in dieser Form so noch nicht gegeben hat.

Immerhin: Der erst 17 Jahre alte Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums konnte mit seiner Idee eines Mikrochips zur Pflanzenkontrolle bereits die Jury des Nachwuchswettbewerbs „Invent a Chip“ überzeugen. Mit seinem Projekt „LeafySan“ setzte er sich in dem gemeinsamen Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Technologieverbandes VDE in einem Feld von rund 2 150 bundesweiten Mitstreitern durch.

„Offengestanden kann ich es manchmal selbst noch nicht glauben! Ich habe in der Vergangenheit zwar an mehreren sächsischen Informatikwettbewerben teilgenommen. Aber das ist absolut nicht vergleichbar“, weiß Florian Winkler. Und hat recht damit. Nachdem er all die klugen Köpfe hinter sich gelassen hat, darf sich der junge Mann mit dem Notendurchschnitt von 1,2 zu jenem geschätzten Kreis von 24 Schülern und insgesamt elf Gruppen zählen, die bis zum Wettbewerbsfinale im Oktober im Rennen sind.

Mehr noch. Tatsächlich ist der Zwölftklässler mittlerweile der einzige Schüler Ostdeutschlands, der sich Hoffnungen auf eine vordere Platzierung machen darf. Dass er sich schon in der Grundschule für jegliche Dinge begeisterte, bereits als zwölf Jahre alter Junge mit LED-Leuchten und Batterien experimentierte oder später für seine Freundin eine mit selbst ausgewählter Musik bestückte Klingelbox baute, mag durchaus von Vorteil sein.

Von seiner Begeisterung für Mathematik, Elektronik und Informatik ganz zu schweigen. Eine, die ihm mit einem Techniker als Vater geradezu in die Wiege gelegt worden ist. „Er hat immer schon mit mir gebaut und mich an diese Materie herangeführt. Für das Projekt ist er nun mein größter Ratgeber und Helfer“, bekennt Florian Winkler.

Obgleich die Sommerferien erst angefangen haben, macht der sympathische Großenhainer keinen Hehl daraus, dass in den kommenden Wochen auf ihn noch viel Arbeit wartet. Geistige und praktische gleichermaßen. Schließlich ginge es jetzt in die entscheidende Phase der praktischen Umsetzung. In einem Workshop der Leibniz Universität Hannover lernte Florian Winkler im Mai eigens dafür eine Hardware-Beschreibungssprache, mit der er eine Unmenge von Schaltungselementen im Mikrochip verdrahten kann. In seinem Zimmer im elterlichen Haus in Rostig ist er damit in der Lage, so wie ein Profi einen hochintegrierten Schaltkreis für elektronische Geräte zu entwickeln.

Einer, der in der Lage ist, genau das umzusetzen, was ursprünglich hinter seiner Grundidee steckte. Mit Hilfe des Chip sollen optimale Standortbedingungen und bessere Voraussetzungen für die Aufzucht von Pflanzen ermöglicht werden. Sensorik und Kontrollelemente überwachen und steuern den CO2-Haushalt, die Wasserzufuhr und die Temperatur der Pflanze, um schnelles und effektives Wachstum zu erzielen.

Ohne schädliche Chemikalien zu verwenden, ohne eine ständige mechanische Überprüfung. Die Idee dazu kam Florian Winkler, der ganz nebenbei noch Gitarre, Keyboard und Tischtennis spielt, im Übrigen während des Biologieunterrichts. Obgleich er mit Blumen und Pflanzen zugegebenermaßen selbst gar nicht so viel am Hut habe, faszinierte ihn die Verbindung zwischen Natur und Technik.

Am 23. Oktober muss er seinen Entwurf beim Mikro-System-Technik Kongress in München ausgewählten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorstellen. Die Besten werden neben Geldpreisen auch mit der Aufnahme in das Auswahlverfahren für ein Stipendium und Kontakten zur Industrie sowie die Präsentation der eigenen Projekte auf Messen oder Technikveranstaltungen belohnt. Für Florian Winkler, der sich für ein Studium im Bereich Softwareentwicklung und Programmieren in Leipzig bewerben will, ein lohnendes Ziel. Daumendrücken also unbedingt erwünscht!

Florian Winkler muss für die Umsetzung der Praxisphase alle Materialien und Teile selbst finanzieren. Unternehmen oder Privatpersonen, die dem Großenhainer mit einem kleinen finanziellen Obolus helfen wollen, bitte in der SZ-Lokalredaktion Großenhain melden!

