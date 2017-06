Großenhainer feiern Aufstieg Die Fußballer des GFV 90 haben souverän den Sprung in die Landesliga geschafft. Der Verein gibt deshalb eine Sause.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Das letzte Heimspiel der Großenhainer Fußballer soll zum großen Familienfest werden. Der GFV 90 will mit allen Fans und Einwohnern den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga feiern. Rings um die Partie der 1. Männermannschaft gegen den Hainsberger Sportverein, das um 15 Uhr angepfiffen wird, gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Zuckerwatte, Auszeichnungen, Freibier und Freifassbrause solange der Vorrat reicht. Auch der Grill wird angezündet und bis in die Nacht getanzt.

Alle interessierten Großenhainer, egal ob jung oder alt, sind eingeladen, ab 14 Uhr zusammen mit den Spielern, Nachwuchskickern, Übungsleitern und allen anderen ehrenamtlichen Helfern des GFV zu feiern. Sie sollen Freunde, Eltern, Großeltern, Geschwister und Bekannten mitbringen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

