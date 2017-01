Großenhainer eröffnet eine Galerie Sebastian Bieler startet am 26. Januar mit einer Vernissage in seine neue Galerie. Doch er stellt selbst vorerst nicht aus.

Vor fünf Jahren gestaltete Sebastian Bieler ein von ihm vorgeschlagenes Projekt zur die Verschönerung eines verschmierten Trafohäuschens der Deutschen Bahn am Cottbuser Bahnhof. © SZ-Archiv/Brühl

Es ist soweit: Großenhain wird wieder Kunststadt. Denn die Stadt bekommt wieder eine Kunstgalerie auf dem Lessingplatz. Diplomkünstler Sebastian Bieler hat dort sein Atelier und öffnet ab 27. Januar die Pforten für öffentlichen Galeriebesuch. Die Vernissage, also die Eröffnung, wird schon am Abend zuvor gefeiert. Doch Bieler zeigt in der Galerie vorerst nicht seine eigenen Werke, sondern gibt Kollegen und Freunden die Chance dazu.

Maler Matthias Haase ist der Erste. Der gebürtige junge Elsterwerdaer ist Meisterschüler der Hochschule für bildende Künste und wohnt heute in Dresden. Er zeigt farbenfrohe Ölgemälde, hat mit Bieler zusammen studiert. „Weil ich selbst keine Galerie hatte, habe ich einfach eine geschaffen“, sagt der Großenhainer. Ein Mal im Jahr will er aber auch selbst seine eigenen Werke hier ausstellen und verkaufen. Sonst ist die Galerie für andere gedacht, deren Arbeit Sebastian Bieler schätzt. Damit will er die Stadtkultur weiter fördern.

26. Januar, 19 Uhr, Vernissage in der Lindengasse

