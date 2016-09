Großenhainer auf der Gartenschau Am Wochenende war Tag der Partnerstadt im baden-württembergischen Öhringen – mit viel Musik und Theater.

zurück Bild 1 von 7 weiter Gedeiht: Kerstin Mai, Simone Rücke und Christine Päsler vom Großenhainer Bauhof (v.l.) und Geschäftsbereichsleiter Matthias Schmieder freuen sich im Dahliengarten der Öhringer Landesgartenschau, wie gut sich die Großenhainer Dahlien entwickelt haben. Fotos: Brühl Gedeiht: Kerstin Mai, Simone Rücke und Christine Päsler vom Großenhainer Bauhof (v.l.) und Geschäftsbereichsleiter Matthias Schmieder freuen sich im Dahliengarten der Öhringer Landesgartenschau, wie gut sich die Großenhainer Dahlien entwickelt haben. Fotos: Brühl

Gesund: Noah probiert ein Kneipp-Armbad aus, angeleitet von Horst Wilhelm und Ursula Baar.

Gespielt: Marina Koziolek und Mario Raue von der Spielbühne.

Bewacht: Die Stadtwache stellt Szenen aus dem 30-jährigen Krieg nach – mit Michael Preußner an der Muskete.



Geschritten: Öhringens OB Thilo Michler (r.) durfte beim Einmarsch den Tambourstab für den Zabeltitzer Spielmannszug schwingen, neben ihm Großenhains OB Sven Mißbach.



Spätzle, Linsen und Würstchen – mit diesem Nationalgericht werden die Großenhainer zum Partnerschaftstreffen empfangen. 200 Vertreter sind nach Öhringen gekommen, um die Städtepartner während ihrer Landesgartenschau zu besuchen. Öhringens Oberbürgermeister Thilo Michler schwingt beim Einzug ins Festzelt den Stab des Zabeltitzer Spielmannszuges. Keine Frage, hier ist man auf Du und Du.

Die Spielleute, der Jugendchor und das Streichorchester der Musikschule mit Carmen Likuski haben volles Programm. Auf drei Bühnen im Gelände der Gartenschau unterhalten sie die Besucher am Sonnabend. Die Großenhainer Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter hören sie immer wieder, als sie über die Gartenschau geführt werden. Vorbei auch an den Großenhainer Kneippianern, die ein Wassertretbecken betreuen. Und an der Hayner Stadtwache, die mit den Kollegen aus Öhringen Musketenübungen vorführt. Da kommen unweigerlich Erinnerungen an 2002 in Großenhain hoch. Die Öhringer haben ein 30 Hektar großes Areal, die Großenhainer Landesgartenschau war nur reichlich halb so groß. Dort wurde bereits der einmillionste Besucher begrüßt: Großenhain hatte auch da die Hälfte – und war hochzufrieden. Im Schwäbischen gibt’s freilich eine viel höhere Bevölkerungsdichte. Doch die Tages-Eintrittskarte kostet auch doppelt so viel wie damals in Großenhain. In beide Schauen wurde etwa gleich viel investiert – in Großenhain konnte mit Schloss und Bad aber viel mehr saniert werden. – Die Besucher entdecken manchen Hinweis auf die sächsische Partnerstadt. Im Hofgarten am Öhringer Schloss liegen Steine vom Großenhainer Hauptmarkt. Im Heckengarten blühten 60 Taglilien, vom Bauhof gepflanzt. Ein großes Schild weist auf die Partnerstadt hin, ein Wegweiser zeigt, dass es bis Großenhain 453 Kilometer sind. Der Höhepunkt aber ist der Dahliengarten am Hofgut mit der Großenhain-Dahlie in 600-facher Ausführung.

„Wir sind happy über den Großenhainer Beitrag auf unserer Schau und die tolle Zusammenarbeit“, sagt Annette Stoll-Zeitler, eine der beiden Gartenschau-Geschäftsführer. Sie und Matthias Schmieder, der diese Funktion in Großenhain hatte, freuen sich über das Wiedersehen. Die Öhringer sind stolz drauf, ihre Freunde hier zu haben, das merkt man. Als am Abend die Lange Nacht der Kultur in der Öhringer Stiftskirche eröffnet wird, stellt das Stadtoberhaupt seinen Großenhainer Amtskollegen Sven Mißbach vor. Der erzählt stolz, dass er die Idee der Kulturnacht in die sächsische Partnerstadt geholt hat. In Öhringen ist es die sechste Auflage, in Großenhain gab es bisher drei Veranstaltungen.

Im Kino Scala hat die Spielbühne mit ihrem Lustspiel regen Zuspruch. Als Akteure mit der weitesten Anreise sind die Großenhainer Darsteller von der ersten Kulturnacht an dabei. Fünfmal spielen die Mimen an diesem Abend. Auch die Großenhainer Stadträte und Verwaltungsleute merken, wie unterhaltsam das sein kann. So fahren alle nicht nur mit Öhriger Wein im Gepäck nach Hause. „Wir danken unseren Gastgebern, dass sie uns herzlich empfangen und alles perfekt organisiert haben“, sagt Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze.

