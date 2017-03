Großenhain will einen Citymanager Eine solche Stelle wurde schon im OB-Wahlkampf gefordert. Doch was ein Citymanager machen soll, ist umstritten.

Wer wird Citymanager von Großenhain? Eine reizvolle Aufgabe, aber eine ziemlich anspruchsvolle. © Fotomontage: A. Hübschmann

Stadträtin Kerstin Lauterbach (Die Linke) hätte einem künftigen Citymanager gern den Wochenmarkt und das Thema Verkehrsführung in der Innenstadt mit auf den Aufgabenzettel geschrieben. Doch der Oberbürgermeister Sven Mißbach, früher selbst einmal Stadtteilmanager, warnte davor, zu viele Aufgaben in so eine Stelle hineinzupacken. Da werde man nach zwei Jahren (so lange ist sie zunächst anvisiert) nur enttäuscht sein. Der Wochenmarkt werde zudem von der Deutschen Marktgilde betreut, eine Zusammenarbeit, über die man sehr glücklich sei. Was soll ein Citymanager also tun – zumal es mit Kerstin Labitzke schon eine Verbindung zwischen Stadt und Händlern gibt? Die Stadt hat die Aufgaben bereits klar umrissen. Ein Citymanager soll vor allem ein Leerstandsmanagement entwickeln, die Ergebnisse auf einem Online-Portal präsentieren, Kontakte zu Vereinen knüpfen, Interessenten an Läden vermitteln, kulturelle Aktionen wie die Einkaufsnacht oder den Bauernmarkt unterstützen, Wettbewerbe initiieren, Schnittstelle zwischen den Händlern der Fördergemeinschaft „Großenhain aktiv“ und der Stadt sein, zum Beispiel auch das Einkaufsportal „www.einkaufen-in-grossenhain.de“ pflegen und die lokale Währung, den „Großenhainer Zehner“, salonfähig machen.

Damit ist die Stellenbeschreibung irgendwie doch ein bisschen von allem. Ein Leerstandsmanagement hatte die Verwaltung schon in Form einer Gebäudedatei versucht, im Rathaus anzusiedeln. Mit mäßigem Erfolg, wie Stadtsprecherin Diana Schulze bei entsprechender Nachfrage kürzlich betonte. Die Eigentümer haben die Gebäudedatei der Stadtverwaltung weniger mit Daten gefüttert oder für private Entscheidungen abgerufen, wie man gehofft hatte. „Leerstand“ ist zudem ein übergreifendes, sachsenweites, ja bundesweites Problem, darauf weist auch Stadtrat Kai-Uwe Schwokowski zurecht hin. Reicht es da, den Blick eines Citymanagers auf die Innenstadt und auf die Fördergemeinschaft zu fokussieren? Hat ein Citymanager überhaupt den Spielraum, Dinge zu bewegen, da seine Aufgaben weit in den Bereich Bau, Wirtschaft und Finanzen hineinragen? Mit diesen Fragen wird sich wohl auch die Verwaltung noch einmal eingehend befassen müssen, wenn das Geld für die Stelle über den „Dresdner Heidebogen“ bewilligt wird. Denn nur dann wird die Stelle im Herbst ausgeschrieben. 72 000 Euro für zwei Jahre möchte die Stadt dafür haben. Frühestens ab 1. Januar 2018 könnte Großenhain dann seinen neuen Macher oder seine neue Macherin präsentieren.

Bewerber genau ansehen

Dass es dabei vor allem um eine gute Personenwahl geht, das betonte Matthias Schmieder vom Geschäftsbereich Ordnung und Kultur. Es genüge eben nicht, sich die Referenzen von Bewerbern anzusehen, sie müssten auch ihn die Stadt passen und „ein gutes Händchen“ haben. Da hatte die Stadt bei der Auswahl ja nicht immer einen guten Griff. Doch selbst der griffigste Macher dürfte scheitern, wenn Aufgaben nicht klar beschrieben oder machbar sind. Insofern spricht aus der Warnung des OB wohl auch viel eigene Praxiserfahrung.

www.kommunal.de/artikel/einzelhandel

