Radball Landesliga Großenhain verlässt die Abstiegsränge Der Großenhainer SV konnte am 2. Spieltag der Landesliga im Radball in Leutersdorf wichtige Punkte einfahren.

Wieder in Stammbesetzung, konnte der Großenhainer SV am 2. Spieltag der Landesliga im Radball in Leutersdorf wichtige Punkte einfahren. Mit Siegen gegen Wiednitz 4:3 und Leutersdorf 7:5 sowie einem kampflosen Sieg holten Elias Zschörper und Frank Engelmann neun von zwölf möglichen Zählern. Nur gegen den Tabellenführer aus Lückersdorf-Gelenau musste man sich 2:6 geschlagen geben. Am Ende wurden die „Sechs--Punkte-Spiele“ gegen die direkten Tabellennachbarn gewonnen, was einen kräftigen Sprung von Tabellenplatz 12 auf den sicheren Nichtabstiegsplatz 8 bescherte. (rt)

zur Startseite