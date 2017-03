Fußball Großenhain testet in Kamenz Der Landesklasse-Spitzenreiter probt am Freitag den Ernstfall. Radebeul sagt Partie in Riesa ab, Kreinitz holt Punktspiel nach.

In der Fußball-Landesklasse Mitte und Ost stehen am Wochenende lediglich Nachholspiele an. Neuling SG Kreinitz gastiert am Samstag ab 15 Uhr beim SV Wesenitztal. Torjäger Rene Kögler ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Nach zwei schlimmen Pleiten gegen Gröditz (0:5) und in Hainsberg (0:7) müssen die Kreinitzer schnellstmöglich die Kurve kriegen, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter an Boden zu verlieren. Ein Punkt wäre sicher ein guter Anfang, ist aber zugleich ein schwieriges Unterfangen, denn die SG steht als einziges Team im 15er Feld noch ohne Auswärtszähler da. Das Hinspiel hatte Wesenitztal mit 5:2 gewonnen.

Die beiden Landesklasse-Spitzenreiter Großenhainer FV (Mitte) und Radebeuler BC (Ost) wollten das punktspielfreie Wochenende zu Testspielen gegen höherklassige Kontrahenten nutzen. Auf dem Weg in die 6. Liga bieten sich Vergleiche mit Landesligisten regelrecht an. Doch die Radebeuler mussten die für Freitag bei der BSG Stahl Riesa angesetzte Partie absagen. „Wir haben zu viele Verletzte und leider nur eine sehr dünne Spielerdecke. Es ist jetzt in der für uns entscheidenden Meisterschaftphase einfach zu riskant, dieses Spiel zu bestreiten“, sagt RBC-Trainer Matthias Müller.

Die Großenhainer testen am Freitagabend ab 18.30 Uhr beim SV Einheit Kamenz. Der GFV-Kader wurde bereits mit Blickrichtung Sachsenliga verstärkt. Im Vorjahr kam Sylvio Schwitzky vom Regionalligisten aus Bautzen. Vor dieser Saison schloss sich der torgefährliche Innenverteidiger Matthias Walther dem GFV an – er kam aus Heidenau. Den Coup landeten die Großenhainer in der Winterpause mit der Verpflichtung von Torsten Marx. Der Torjäger ist in Kamenz kein Unbekannter. In der Saison 2012/13 kam der heute 29-Jährige in der Winterpause aus Schiebock und erzielte in der Rückrunde Tore wie am Fließband für die Lessingstädter. Auch Einheit-Coach Frank Rietschel ist auf das Gastspiel der Großenhainer gespannt: „Eigentlich ist der Leistungsunterschied zwischen beiden Ligen in den letzten Jahren recht groß geworden. Aber Großenhain ist in der siebenten Liga sicher eine Ausnahme. Ich denke, es wird ein sehr interessanter Kräftevergleich.“

