Fußball-Landesklasse Großenhain startet Richtung Aufstieg Der Landesklasse-Spitzenreiter erwartet zum Rückrundenstart Meißen. Gröditz empfängt Coswig, Kreinitz muss reisen.

Andreas Jachmann,Trainer des Großenhainer FV.

Die Fußball-Landesklasse Mitte startet am Wochenende in die Rückrunde. Klarer Titelfavorit ist der Großenhainer FV, der noch ungeschlagen ist und mit sechs Punkten Vorsprung auf Germania Mittweida in die zweite Halbserie geht. Angesetzt sind an diesem 16. Spieltag allerdings nur sechs Partien, weil das Derby zwischen dem FV Blau-Weiß Stahl Freital und dem Hainsberger SV auf den 11. März verschoben wurde. Der Heidenauer SV ist diesmal spielfrei.

In der Winterpause haben sich die Großenhainer noch mit Torsten Marx und Tom Weihrauch vom NFV Gelb-Weiß Görlitz verstärkt. Bekanntlich hatten die Neißestädter ihr Landesliga-Team kurz nach dem Saisonstart zurückgezogen. Marx wies seine Torgefährlichkeit in der Vorbereitung nach, verpasste aber die Generalprobe (2:1 in Radebeul) aufgrund eines grippalen Infektes. „Ich denke, bis zum Anpfiff bin ich fit“, sagt der Angreifer. Am Samstag erwartet der Spitzenreiter ab 14 Uhr den Tabellenletzten Meißner SV 08. Das Hinspiel in der Domstadt hatte der GFV mit 5:2 gewonnen. Von der Tatsache, dass die Verfolger aus Mittweida und Sebnitz den Titel nach eigenen Bekunden praktisch schon abgeschrieben haben, lässt sich GFV-Trainer Andreas Jachmann nicht beirren: „Bis zur Meisterschaft ist es noch ein weiter Weg und es wird kein Selbstläufer. Sechs Punkte sind schnell aufgebraucht und ich bin mir sicher, dass die Konkurrenz sich noch lange nicht aufgegeben hat.“ Die Meißner stehen nach sieben Auswärtspartien und 9:31 Toren auf Gegners Platz noch ohne einen Punkt zu Buche. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das im achten Anlauf ändert, ist minimal, auch wenn sich die MSV-Kicker im letzten Testspiel gegen Strehla mit viel Torhunger präsentierten (7:0).

Der FV Gröditz 1911 (8.) empfängt ebenfalls am Samstag die Grün-Weißen aus Coswig. Das Hinspiel hatten die Gröditzer mit 4:0 zu ihren Gunsten entschieden. Auswärts ging für den Tabellen-13. bisher nicht viel, denn Coswig holte aus acht Partien nur vier Zähler. Wegen der Platzverhältnisse in Gröditz weichen die Gastgeber für die Begegnung auf den Kunstrasen im benachbarten Elsterwerda aus (Holzhof 2). Die Partie wird um 14 Uhr freigegeben.

Zur gleichen Zeit gastiert Aufsteiger SG Kreinitz (12.) beim SV Wesenitztal (9.). Die Gäste sind wie die Meißner auswärts noch ohne Punkt. Beim ersten Aufeinandertreffen hatten sich die Wesenitztaler mit 5:2 behauptet. Mit dem vom Liga-Kontrahenten aus Heidenau gekommenen Trio Mario Vieweg,Tom Riedel und Martin Grumbt konnte SVW-Trainer Thomas Lauke seinen Kader in der Breite qualitativ verbessern. Die Kreinitzer bauen vor allem auf ihren Torjäger Rene Kögler, der im letzten Vorbereitungsspiel gegen die BSG Stahl Riesa II drei Treffer markierte.

Die Fußball-Landesklasse Ost, die nur mit 13 Teams diese Saison bestreitet, setzt die Meisterschaft erst am 25./26. Februar fort. Spitzenreiter Radebeuler BC nutzt die Gelegenheit und testet am Samstag ab 14 Uhr bei der FSV Brieske/Senftenberg. Für die Mannschaft von Trainer Matthias Müller ein richtig guter Härtetest, denn die Gastgeber sind aktuell Tabellenzweiter der Landesliga Brandenburg.

