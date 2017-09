Fußball-Landesliga Großenhain reist ins Mulde-Tal Der Spitzenreiter gastiert beim Titelanwärter in Grimma. Riesa muss in Lößnitz ran, Radebeul will den Abwärtstrend stoppen.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Titelanwärter waren schnell ausgemacht. Der Vorjahresdritte FC Grimma und Oberliga-Absteiger SSV Markranstädt wurden bei einer Trainerumfrage unmittelbar vor dem Saisonstart nach den Meisterschaftsfavoriten am häufigsten genannt. Nach fünf Spieltagen rangiert allerdings Neuling Großenhainer FV an der Spitze des 16er Feldes. Zwar wurde die Mannschaft von Trainer Andreas Jachmann nicht unbedingt als Medaillenkandidat gehandelt, aber etliche Übungsleiter wussten schon vor dem Punktspielstart um die Spielstärke des GFV. Mit vier Siegen und einer Niederlage ist der Aufsteiger punktgleich mit Markranstädt, weist aber die etwas bessere Tordifferenz auf (+7/+4).

Am Samstag steht die dritte Auswärtspartie an und sie dürfte nach den Gastspielen in Reichenbach (2:0) und Niesky (2:1) wesentlich anspruchsvoller werden. Gastgeber ist der FC Grimma (6.). Die Muldestädter, geplagt von erheblichen Personalproblemen, kamen nur schwer auf Touren, feierten zuletzt aber einen überzeugenden 4:0-Sieg in Niesky. Nach zwei dritten Plätzen haben die Grimmaer den Oberliga-Aufstieg im Visier, „der aber kein Muss ist“, stellt Trainer Daniel Wohllebe klar. Der Rückstand auf Großenhain beträgt vier Zähler - und kleiner will der Spitzenreiter diesen ganz gewiss nicht werden lassen.

Unmittelbar hinter Grimma lauern die Riesaer ebenfalls mit acht Punkten. Eine Zwischenbilanz, mit der Trainer Daniel Küttner zufrieden sein dürfte. Schließlich musste er eine neue (und sehr junge) Mannschaft formieren. Auch Stahl geht am 6. Spieltag auf Reisen und wird vom Tabellenvierten FC Lößnitz 1910 herausgefordert. Der mit Abstand bekannteste Akteur bei den Gastgebern sitzt auf dem Trainerstuhl: Rene Klingbeil. Der 36-Jährige beendete nach dem Drittliga-Aufstieg mit Carl Zeiss Jena in diesem Jahr seine aktive Laufbahn und verdient sich nun seine ersten Sporen als Übungsleiter.

Überraschend forsch ist auch Kickers Markkleeberg gestartet, rangiert nur einen Zähler hinter Großenhain und Markranstädt. Am Samstag wartet der Radebeuler BC (10.) auf den Tabellendritten. Die Karl-May-Städter kamen zuletzt etwas aus dem Tritt, kassierten nach sieben Punkten aus den ersten drei Partien zwei Niederlagen gegen Markranstädt (0:2) und bei Rapid Chemnitz (2:5). Fiel die Niederlage gegen den Ex-Oberligisten noch in die Kategorie „dumm gelaufen“, so war der Auftritt in Chemnitz nicht nur für Trainer Matthias Müller ernüchternd: „Uns fehlte die Körperlichkeit, ohne die du in dieser Liga nicht bestehen kannst. Vielleicht dachten einige Spieler nach der schnellen Führung, wir können alles spielerisch lösen. Wir haben die Partie gründlich ausgewertet und werden gegen Markkleeberg ganz anders auftreten. Da bin ich mir sicher.“

