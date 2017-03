Großenhain putzt sich Dieses Jahr steht das Stadtzentrum im Blickfeld aller Müllsammler.

Weg mit dem Dreck: Die Stadtverwaltung Großenhain ruft alle Einwohner der Stadt Großenhain auf, am Sonnabend, dem 1. April, von 9 bis 11 Uhr am traditionellen Frühjahrsputz teilzunehmen. In diesem Jahr werden in Vorbereitung der Großenhainer Einkaufsnacht am 7. April als Schwerpunkt Reinigungs- und Pflegearbeiten im Stadtzentrum durchgeführt.

Gehwege und Straßen säubern

Hier werden vor allem alle Grundstückseigentümer gebeten, ihren Anliegerpflichten nachzukommen und diesen Tag zur Säuberung ihrer Grundstücke, des naheliegenden Umfeldes, der Gehwege und Schnittgerinne zu nutzen. Alle zusätzlichen Helfer, die die Innenstadt und Grünanlagen des Stadtringes von Müll und Unrat befreien wollen, treffen sich am 1. April 9 Uhr vor dem Rathaus. Geeignete Gerätschaften wie zum Beispiel Stahlbesen und Handschuhe sollten nach Möglichkeit selbst mitgebracht werden.

Es sind auch wieder alle Unternehmen, Vereine, Schulen und Kindereinrichtungen aufgerufen, sich aktiv im Umfeld ihrer Gebäude und Einrichtungen sowie in den Ortsteilen am Frühjahrsputz zu beteiligen. Die Abfallsäcke werden durch den Stadtbauhof ab 10.30 Uhr an den nachfolgend aufgeführten Sammelstellen abgeholt: am Diana-Brunnen am Hauptmarkt, unterer Frauenmarkt/Einmündung Lindengässchen, Mozartallee/Ecke Berliner Straße am Brunnen, Bushaltestelle Franz-Schubert-Allee vor 1. Grundschule, Containerstandort Naundorfer Straße sowie im Bereich Fußweg an der Postmeilensäule Dresdner Straße. (SZ/ulb)

Ansprechpartner für eine Rückmeldung zur Teilnahme bzw. bei organisatorischen Anfragen zum Frühjahrsputz ist der Geschäftsbereich Stadtkultur und Ordnung der Stadtverwaltung Großenhain, Tel. 03522 304128.

