Großenhain muss sich besser verkaufen

Ob Innenstadt, Dreiseithof oder grüne Wiese – Wohneigentum ist in Großenhain wieder im Kommen. Die Stadt profitiert dabei von ihrer günstigen Lage im Grünen – und von den explodierenden Grundstückspreisen im nahe gelegenen Dresden. „Trotzdem muss sich Großenhain besser verkaufen“, erklärt Makler Jörg Heller. „Wer zu bauen beabsichtigt, will ja erst einmal wissen, was ihn hier erwartet.“

Der Trend zu den eigenen vier Wänden sei – anders als beim Bauboom der 1990er Jahre – allerdings viel stärker mit Erwartungen auf eine funktionierende Infrastruktur verknüpft. Die Lage des Wohnstandortes zu Schule, Kindergarten, Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten spiele heute eine viel größere Rolle. Dass Großenhain in dieser Hinsicht eine Menge zu bieten hat, zeigte der Auftritt der Stadt bei der Baumesse „Haus 2017“, die am Wochenende in Dresden stattfand. In Halle drei, wo es vor allem Hausbau, Immobilien und Finanzierung ging, hatte die Kommune ihren grünen Pavillon aufgebaut, und OB Sven Mißbach reiste selbst an, um bei einem Podiumsgespräch die Vorzüge seiner Stadt als Wohnstandort und Arbeitsstätte zu präsentieren. Ein Quadratmeter Bauland kostet in der Röderstadt zwischen 27 und 100 Euro. Die preiswertesten Flächen liegen in den ländlichen Ortsteilen, wie etwa in Strauch. Die preisintensiveren im eigentlichen Stadtgebiet, etwa in Naundorf oder in Kleinraschütz. Und selbst diese sind im Vergleich zur Landeshauptstadt und ihrem näheren Umland noch Schnäppchen.

Größtes Potenzial hat Naundorf

Das kann jemanden, der einen guten Job in Dresden hat, aber seiner Familie nicht die Großstadthektik zumuten möchte, durchaus zum Umzug bewegen – wenn dann noch der Wunsch nach einem eigenen Haus da ist. Denn es gibt in der Stadt durchaus attraktive Standorte. „Das größte Potenzial für den Eigenheimbau hat wohl Naundorf“, sagt Jörg Heller. Dort gebe es noch geeignetes Bauland, und die Wege in die Innenstadt seien kurz. Kleinraschütz habe das Handicap, durch die Bahnlinie vom Zentrum abgekoppelt zu sein. Deshalb müsse wohl oder übel ein Tunnel her. Aber auch die stadtnahen eingemeindeten Dörfer wie Zschauitz seien für Häuslebauer attraktiv. Heller will dort in Zusammenarbeit mit dem Abbruchunternehmer Wolfgang Bothur Baugebiet erschließen. 14 Eigenheime auf 14 000 Quadratmetern – Grundstückspreis 70 bis 75 Euro pro Quadratmeter.

„Ich will am Abend meine Ruhe haben“, erklärt der Meißner Stephan Mutz, der sich am Großenhainer Pavillon eingefunden hat. „Aber Einkaufsmöglichkeiten, Kita und Schule sollten zu Fuß zu erreichen sein, weil meine Frau keinen Führerschein hat.“ Die junge Familie hat drei Kinder, und da muss man sich im Vorfeld eines Hausbaus schon intensive Gedanken machen. Auch der Grundstückspreis spielt natürlich eine Rolle, und da passen die Erwartungen an die Infrastruktur und der Kostenfaktor wohl nicht so gut zusammen. Aber der Kontakt nach Großenhain ist erst einmal geknüpft. „Wir haben sogar eine Anfrage von einer Gynäkologin aus München bekommen“, sagt Jörg Heller. „Die stammt aus der Region, hat ihr Studium beendet und möchte gern zurückkommen.“

Pläne seien vielversprechend

Großenhain will aber nicht nur als Schlafstadt attraktiv sein. Deshalb verwendete OB Mißbach einige Mühe darauf, das wirtschaftliche Potenzial der Kommune herauszustreichen. Zuzügler, denen man sowohl Platz für ihr Haus als auch einen Job bieten kann, sind für eine Kommune natürlich der Idealfall. In den Gewerbegebieten Zschieschen und Flugplatz seien an die 1000 Arbeitsplätze geschaffen worden, so Mißbach. Viele Betriebe suchten kurz- und mittelfristig Personal, und die Pläne des Freistaates, auf dem Flugplatzgelände Industrie anzusiedeln, seien auf längere Sicht vielversprechend.

